The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition auf Xbox und PlayStation verfügbar

Der Flames of Ambition DLC für das Rollenspiel The Elder Scrolls Online ist jetzt auch auf Xbox und PlayStation verfügbar.

Spieler von The Elder Scrolls Online auf Xbox und PlayStation können sich ab sofort auch in die neuen Inhalte des DLCs Flames of Ambition stürzen.

Flames of Ambition könnt ihr mit eurer aktiven ESO Plus Mitgliedschaft direkt spielen oder ihn für 1500 Kronen (12,99 Euro) über den Kronenshop im Spiel erwerben.

Im DLC enthalten sind zwei neue Verliese (Schwarzdrachenvilla und Der Kessel), die neue Abenteuer für vier Spieler bereithalten.

Schwarzdrachenvilla

Schließt euch mit der Waldelfe Eveli Sharp-Arrow zusammen, um die versteckten Archive der Schwarzdrachenvilla zu durchsuchen, um einen mysteriösen Folianten zu erwerben. Doch seid gewarnt: Die einst stolze Villa beherbergt nun einen Stamm von Monstern, und die Archive der Villa stehen dank der Brandstiftung der True-Sworn-Söldner in Flammen.

Der Kessel

Die Einwohner von Deshaan wurden versklavt und sind nun gezwungen, verborgene Ruinen tief in einer längst vergessenen Mine auszugraben. Mit der Hilfe der Dremora Lyranth müsst ihr den Kessel betreten, die daedrischen Bestien und Kultisten darin bekämpfen und ihre finsteren Pläne beenden, bevor sie vollendet werden können!

Update 29

Mit Veröffentlichung des DLCs wurde auch Update 29 mit vielen Verbesserungen veröffentlicht. Unter anderem wurde das Championsystem mit einer neuen Benutzeroberfläche versehen.

Die Details zum sehr umfangreichen Update könnt ihr den Patch Notes im offiziellen Forum entnehmen.