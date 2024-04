The Elder Scrolls Online: Gameplay-Trailer zum Gold Road-Kapitel

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Werft einen Blick auf die Gefahren, die in den Westauen lauern, wenn das Gold Road-Kapitel für The Elder Scrolls Online im Juni erscheint.

Bethesda Softworks veröffentlicht einen neuen Trailer zu The Elder Scrolls Online: Gold Road, dem nächsten Kapitel für das Online-Rollenspiel.

In Gold Road, das am 3. Juni 2024 für PC/Mac sowie am 18. Juni 2024 für Xbox und PlayStation erscheint, erforschen die Spieler die colovianische Region der Westauen. Dieser Teil ist Spielern vielleicht schon aus The Elder Scrolls IV: Oblivion bekannt.

Eine vergessene Fürstin stürzt die kaiserliche Provinz ins Chaos. Der heutige Gameplay-Trailer lässt euch einen Blick auf die Gefahren werfen, von denen die Westauen bedroht werden.

The Elder Scrolls Online ist dieses Wochenende kostenlos in den Free Play Days auf Xbox Series X|S und Xbox One spielbar.