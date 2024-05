The Elder Scrolls Online: Gebietsvorschau: Die Westauen

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Bethesda hat umfangreiche Informationen und Details zu The Elder Scrolls Online: Gold Road veröffentlicht.

The Elder Scrolls Online: Gold Road, das am 3. Juni auf PC/Mac sowie am 18. Juni auf Xbox und PlayStation erscheint, hat mit den Westauen ein brandneues Gebiet im Gepäck, voller einzigartiger Schauplätze, Quests, Herausforderungen und Belohnungen, die nur darauf warten, von den Abenteuerlustigen Tamriels entdeckt zu werden.

Bei der Erkundung der Westauen werdet ihr feststellen, dass die Landschaft dieser wohlhabenden kaiserlichen Region alles andere als homogen ist und sich in drei Bereiche unterteilen lässt: die Goldstraße, das colovianische Hochland und Dämmerholz.

Was euch noch alles erwartet, erfahrt ihr in diesem umfangreichen Blogbeitrag von Bethesda.