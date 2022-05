The Elder Scrolls Online: Geschichte der Systren

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Bethesda stellt in einem neuen Video zu The Elder Scrolls Online: High Isle die Geschichte der Systren genauer vor.

Zu The Elder Scrolls Online: High Isle wurde ein neues Video veröffentlicht. Dabei zeigt euch Bethesda weitere Details zur Geschichte der Systren.

The Elder Scrolls Online: High Isle erscheint am 6. Juni für PC/Mac und Stadia sowie am 21. Juni für Xbox und PlayStation. Weitere Informationen gibt es hier.