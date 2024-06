The Elder Scrolls Online: Gold Road Gameplay Launch Trailer veröffentlicht

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Bethesda hat den Gold Road Gameplay Launch Trailer für The Elder Scrolls Online veröffentlicht.

Wagt euch in The Elder Scrolls Online in den Colovian West Weald und entdeckt eine Region, die vom Chaos der Rückkehr des Vergessenen Prinzen heimgesucht wird: Die goldene Straße.

Untersucht das Auftauchen von Ithelia, einem neuen daedrischen Prinzen, und erschafft eure eigenen handgefertigten Fähigkeiten mit dem neuen Scribing-System, während ihr eine Welt erkundet, die ihr seit The Elder Scrolls IV: Oblivion nicht mehr gesehen habt.

The Elder Scrolls Online: Gold Road ist für für PC/Mac erhältlich und erscheint für Xbox- und PlayStation-Konsolen am 18. Juni 2024.