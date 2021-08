The Elder Scrolls Online: Grafikverbesserung der Enhanced-Edition im Detail

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Die The Elder Scrolls Online Enhanced Edition wird einige Grafikverbesserungen für Xbox Series X/S und PlayStation 5 bieten. Somit läuft das Spiel im Leistungsmodus auf der Xbox Series X und PlayStation 5 mit einer dynamischen Auflösung von 1080p bis 2160p, wobei immer die 60FPS gewährleistet werden sollen. Die Xbox Series S wechselt dynamisch zwischen 1080p bis zu 1440p.

The Elder Scrolls Online Enhanced

Xbox Series X – 2160p dynamisch mit 60FPS

PlayStation 5 – 2160p dynamisch mit 60FPS

Xbox Series S – 1440p dynamisch mit 60FPS

Bethesda gibt dazu bekannt, dass The Elder Scrolls Online im Leistungsmodus auf der Xbox Series X zum Großteil in 4K mit 60FPS laufen wird. Lediglich in großen Gefechten und intensiven Bosskämpfen wird die Auflösung angepasst.

„Für die Veröffentlichung von ESO: Console Enhanced war unser wichtigstes Ziel auf der Grafikseite, so nah wie möglich an solide 60fps für unsere Performance-Modi auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 zu kommen. Das bedeutete für uns, dass wir eine Auflösung wählen mussten, von der wir glaubten, dass sie in allen Situationen auf den jeweiligen Plattformen Bestand haben würde: 1440p auf der X und PS5 und 1080p auf der S.“

„Einige von euch haben darauf hingewiesen, dass die neue Konsolengeneration in der Lage sein sollte, höhere Auflösungen bei 60 Bildern pro Sekunde zu liefern, und ihr habt recht. Mit Update 31 aktivieren wir die dynamische Auflösungsskalierung für den Leistungsmodus auf der Xbox Serie X|S und PS5, die die Auflösungen auf der Grundlage von Leistungsmetriken herauf- und herabstufen. Für die Serie X und PS5 wird die dynamische Auflösung zwischen 1080p und 2160p (4k) skaliert, während die Serie S zwischen 1080p und 1440p skaliert. Wir erwarten zum Beispiel, dass unsere Spieler der Serie X in den meisten Situationen bei 60 Bildern pro Sekunde im Leistungsmodus mit 4K oder sehr nahe daran laufen. Auf der anderen Seite sollte die Möglichkeit, auf bis zu 1080p herunterzugehen, Bildaussetzer in hochintensiven Situationen wie großen Schlachten in Cyrodiil und bestimmten Bosskämpfen in Prüfungen und Dungeons verhindern. Wir experimentieren noch mit der dynamischen Auflösungsskalierung, also lasst uns bitte wissen, wie es für euch funktioniert!“

Des Weiteren hat Bethesda bekannt gegeben, dass der HDR-Modus komplett überarbeitet wurde und mit Update 31 einige Verbesserungen erhalten wird:

„Viele von euch haben ihre Frustration über unsere aktuelle HDR-Implementierung auf Konsolen zum Ausdruck gebracht. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir mit Update 31 einen neuen HDR-Modus einführen werden, der den Farbton beibehält und dem Aussehen von ESO in SDR sehr nahe kommt, während er die Vorteile des erweiterten Bereichs nutzt. Wenn ihr das Aussehen von ESO in HDR bevorzugt, wird dies auch weiterhin eine Option sein. Dazu müsst ihr einfach unsere neue HDR-Modus-Einstellung von Standard auf Lebendig umschalten.“

Update 31 erscheint für PC/Mac und Stadia am 23. August und für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 am 31. August.