The Elder Scrolls Online: Hier ist der Seasons of the Worm Cult Part 1 Launch-Trailer

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Schaut euch hier den neuen The Elder Scrolls Online – Seasons of the Worm Cult Part 1 Launch-Trailer an. Der Wurmkult kehrt zurück – und er bringt Verderben mit sich!

In Seasons of the Worm Cult Part 1 verschlägt es euch auf die bislang unerforschte Insel Solstice, ein paradiesisches Eiland, das nun vom dunklen Einfluss des Kultes bedroht wird. Diese neue Zone, exklusiv in The Elder Scrolls Online, liefert frische Geschichten, gefährliche neue Gegner und überraschende Verbündete.

Die Erweiterung markiert den Auftakt einer epischen Fortsetzungssaga, die zehn Jahre nach den Ereignissen der ursprünglichen Handlung ansetzt. Enthüllt die finsteren Pläne des wiedererstarkten Wurmkults, stellt euch düsteren Ritualen und kämpft darum, Solstice vor dem Untergang zu bewahren.

Jetzt verfügbar auf PC/Mac! Konsolen-Release am 18. Juni für Xbox und PlayStation.