The Elder Scrolls Online: High Seas of Tamriel bringt ambitioniertes Seefahrts-Experiment

Mit The Elder Scrolls Online setzt ZeniMax Online Studios weiter auf seine neue Season-Struktur und erweitert das Spiel um ein ungewöhnliches Experiment: das Event High Seas of Tamriel.

Im Rahmen der aktuellen Season-Umstellung soll ein völlig neuer Content-Typ getestet werden, der sich deutlich von bisherigen ESO-Events unterscheidet.

Das Update setzt dabei nicht auf klassische Event-Boosts bestehender Inhalte, sondern auf ein eigenständiges Erlebnis. High Seas of Tamriel wird als instanzierter Spielmodus beschrieben, der sowohl Seeschlachten als auch Unterwasser-Gameplay kombiniert. Spieler kämpfen dabei nicht nur auf Schiffen, sondern auch gegen Gegner, die Schiffe entern oder diese sogar zerstören können.

Laut Game Director Nick Giacomini verfolgt das Team damit einen klaren Ansatz: mehr Experimentierfreude innerhalb der Season-Philosophie. Statt bestehende Systeme nur zu verstärken, soll dieses Event eine völlig neue Gameplay-Schleife bieten, die von der Community getestet und bewertet wird.

Ein zentrales Element ist der Wechsel zwischen zwei Spielphasen. Nach den Kämpfen auf See geht es direkt ins Wasser, wo Exploration, Rätsel und Unterwasser-Kämpfe eine wichtige Rolle spielen. Auch physikbasierte Veränderungen unter Wasser sollen das Gameplay deutlich verändern und neue Möglichkeiten für Bewegung und Combat eröffnen.

Dabei bleibt das Event flexibel aufgebaut: Solo-Spieler sollen ebenso vollständig teilnehmen können wie Gruppen, wobei größere Gruppen zusätzliche Herausforderungen und mehr Gegnerwellen erwarten. Besonders das Unterwassersegment soll laut Entwicklerteam stärker auf Entdeckung und Geheimnisse setzen, inklusive Sammelobjekten wie Flaschenpost und versteckten Inhalten.

Ob das Konzept langfristig Bestand haben wird, hängt stark vom Feedback der Spieler ab. Das Entwicklerteam betont, dass High Seas of Tamriel bewusst als Experiment gedacht ist – mit der Option, einzelne Elemente später in andere Inhalte oder sogar permanente Systeme zu überführen.

Das Event soll innerhalb der aktuellen Season als zeitlich begrenzter Inhalt erscheinen und markiert einen weiteren Schritt in Richtung flexiblerer und experimentellerer ESO-Entwicklung.