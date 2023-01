The Elder Scrolls Online: Infografik zeigt optimalen Weg durch das Online Rollenspiel

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Reddit User Jad11Mumbler veröffentlichte eine aktualisierte Infografik für The Elder Scrolls Online. Damit ist es möglich, die Quests von Hauptstory und DLCs in der optimalen Reihenfolge zu absolvieren.

Das One Tamriel Update brachte 2016 ungeahnte Freiheiten für die Spieler in The Elder Scrolls Online. Die Grenzen zwischen den Fraktionen wurden aufgehoben, gleichzeitig legten die Entwickler Wert darauf, dass Quests und Zonen keine bestimmte Reihenfolge erforderten. So konnten sich neue Spieler unkompliziert erfahreneren Freunden anschließen.

Im Verlauf der letzten acht Jahre bereicherten eine ganze Reihe DLCs und Kapitel die Welt. Spieler sind bisweilen überfordert damit, wohin die Reise als Erstes oder als Nächstes gehen soll. Wer willkürlich durch die riesige Welt streift, kann auch auf den ein oder anderen Kontinuitätsfehler stoßen.

Um Hilfe und Orientierung zu schaffen, zeigt die Infografik den vorgesehenen Weg durch die Questreihen auf.

Tatsächlich haben eifrige Spieler in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl solcher Übersichten erschaffen. Jad11Mumbler bietet die derzeit wohl aktuellste und übersichtlichste Variante.

Die Updates High Isle und Firesong sind integriert, weiterhin berücksichtigt er auch Nebeninhalte aus den Raids und Dungeons.

Ob Ihr die Infografik für euren Spielverlauf einsetzt oder lieber auf eigene Faust in die Welt von The Elder Scrolls Online eintaucht, bleibt natürlich eure Entscheidung.