The Elder Scrolls Online: Kostenloses Spielvergnügen zur QuakeCon

Kostenloses Spielvergnügen mit The Elder Scrolls Online zur QuakeCon

Im Rahmen der QuakeCon wurde ein Free Play Event für The Elder Scrolls Online gestartet, das es euch ermöglicht, das Spiel kostenlos zu erleben.

Während der Veranstaltungsdauer erhaltet ihr Zugriff auf umfangreiche Inhalte, darunter mehrere epische Handlungsstränge, vier spielbare Klassen sowie 24 verschiedene Gebiete.

Zusätzlich stehen euch verschiedene PvP-Modi offen. Die Spielwelt ist darauf ausgelegt, vielfältige Spielweisen zu unterstützen, sodass ihr auf jedem gewählten Weg Fortschritte machen und sinnvolle Entscheidungen treffen könnt.

Neue Spieler, die ein Konto erstellen, erhalten darüber hinaus 500 Kronen, die im Spiel eingesetzt werden können. Das Free Play Event ist ab sofort verfügbar und endet am 12. August.

