The Elder Scrolls Online: Laura Bailey spricht über ihren Charakter Isobel Veloise

In The Elder Scrolls Online: High Isle leiht Laura Bailey dem Charakter Isobel Veloise ihre Stimme.

Die Ritterin Isobel Veloise wird im High Isle-Kapitel des Rollenspiels The Elder Scrolls Online im englischen Original von Laura Bailey gesprochen.

Als legendäre Synchron-Schauspielerin verlieh sie zahlreichen Figuren in Videospielen und Animes schon ihre Stimme. So war sie als Rayne in BloodRayne oder Chun-Li in Street Fighter IV zu hören.

Über die Rolle als etwas trottelige, aber liebenswerte Gefährtin Isobel im Spiel erzählt sie in einem neuen Video.

The Elder Scrolls Online: High Isle erscheint am 6. Juni für PC/Mac und Stadia sowie am 21. Juni für Xbox und PlayStation.