The Elder Scrolls Online: Necrom-Kapitel erscheint im Juni, DLCs kostenlos spielbar

Das neue Kapitel Necrom für The Elder Scrolls Online wird im Juni erscheinen und vorherige DLCs sind derzeit kostenlos spielbar.

Zenimax Online Studios zeigte einen ersten Teaser zu Necrom, dem nächsten Kapitel für das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online.

Während man Details zum neuen Spielinhalt derzeit in einem eigenen Livestream ausführlicher vorstellt, verriet man schon jetzt den Release-Termin.

The Elder Scrolls Online Necrom wird am 5. Juni 2023 für PC und am 20. Juni 2023 für Xbox-Konsolen erscheinen.

Des Weiteren können alle Spieler, die das Hauptspiel von The Elder Scrolls Online besitzen, alle früheren Kapitel (außer Highrise) sowie über 20 DLCs für eine begrenzte Zeit kostenlos ausprobieren.

Mehr Details zu Necrom erhaltet ihr jetzt im Livestream.