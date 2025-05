The Elder Scrolls Online: Neuer Live-Action-Trailer enthüllt

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online präsentiert einen neuen Live-Action-Trailer.

The Elder Scrolls Online hat einen brandneuen Live-Action-Trailer mit dem Titel „Eure Welt, Eure Spielweise“ veröffentlicht, in dem die Geschichte alltäglicher Menschen erzählt wird, die der realen Welt entfliehen, um das nächste Abenteuer in Tamriel zu finden.

Das neueste Update von ESO erscheint am 2. Juni für PC und am 18. Juni für Xbox- und PlayStation-Konsolen.