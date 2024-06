The Elder Scrolls Online: Neues Kapitel Gold Road und Update 42 verfügbar

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Neues Kapitel The Elder Scrolls Online Gold Road und Update 42 ab sofort für Konsolen verfügbar

Ab sofort ist das nächste Kapitel der The Elder Scrolls Online-Saga für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich: The Elder Scrolls Online: Gold Road.

Das Kapitel bietet 30 Stunden an Inhalten zur Hauptgeschichte im neuen Gebiet der Westauen, ein aufregendes und mächtiges Schriftlehre-System, das es zu meistern gilt, und eine unvergessliche Geschichte rund um eine neue Daedrafürstin, Ithelia.

Außerdem gibt es zum ersten Mal besondere Feierlichkeiten im Spiel zur Veröffentlichung für alle Spieler, die sich ESO: Gold Road zulegen. Alle sind eingeladen, mitzumachen und eine brandneue Belohnung im Spiel freizuschalten.

Zusammen mit Gold Road erscheint Update 42 als kostenlose Aktualisierung des Grundspiels mit Verbesserungen bei Nachrichten im Spiel, einer neuen Errungenschaft zum 10. Spieljubiläum und weiteren Änderungen.

Den Veröffentlichungstrailer zu ESO: Gold Road gibt es hier: