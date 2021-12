The Elder Scrolls Online: New Life Festival-Event bringt Feststimmung nach Tamriel

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Das New Life Festival-Event des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online enthält spannende Quests und zahlreiche Belohnungen.

Während dem bereits gestarteten New Life Festival haben Spieler von The Elder Scrolls Online bis zum 4. Januar 2022 die Chance auf einzigartige Belohnungen und Bonus-EP.

In einem südlich der Stadt Windhelm gelegenen Festzelt wartet eine eventspezifische Quest, die eine Reihe festlicher Aufgaben verteilt über ganz Tamriel beinhaltet. Darunter eine Schlammballschlacht in Audrion, Schlösser knacken in Reaper’s March und einen Ausflug in die Tiefen von Eastmarch im Rahmen des berühmten Schneebärensturzes.

Für das Abschließen der täglichen Quests des New Life Festivals erhalten Spieler zusätzlichen EP-Fortschritt und spezielle Geschenkboxen mit eventspezifischen Inhalten.

Darunter Rezepte zum Neujahrsfest, verschiedene kleine Sammlungsstücke, Stilmaterialien für Gestaltwandler, ein puderweißes Kaninchen als Begleiter, verschieden Fragmente, Monturstilseiten für die gekerbte Nordstil-Rüstung, Wohltätigkeitschriebe und einiges mehr.