The Elder Scrolls Online: Next-Gen-Update verschoben

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Das The Elder Scrolls Online: Console Enhanced Update wure verschoben und wird nun am 15. Juni 2021 veröffentlicht.

Die Entwickler verkündeten: „Aus reiner Vorsicht verschieben wir den Start von ESO: Console Enhanced um eine Woche nach hinten. Wir tun dies, damit wir Update 30 (Blackwood) nicht zur gleichen Zeit wie Console Enhanced veröffentlichen und beiden unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken können. Der neue Termin für ESO: Console Enhanced auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 ist nun Dienstag, der 15. Juni. Blackwood und Update 30 werden wie geplant am 1. Juni auf PC/Mac/Stadia und am 8. Juni auf Xbox One- und PlayStation 4-Systemen (sowie im Abwärtskompatibilitätsmodus auf Current-Gen-Konsolen) erscheinen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, aber wir wollen sicherstellen, dass alles reibungslos während dieser sehr aktiven Zeit startet. Wir danken euch allen für die anhaltende Unterstützung und freuen uns darauf, jeden nächsten Monat in Blackwood begrüßen zu dürfen.“