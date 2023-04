The Elder Scrolls Online: Rollenspiel erreicht 22 Millionen Spieler

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online hat die Marke von 22 Millionen Spielern geknackt.

Zenimax Online Studios konnte neun Jahre nach der Veröffentlichung 22 Millionen Spieler im Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online zählen.

Das Entwicklerstudio arbeitet kontinuierlich am Spiel, zahlreiche Änderungen und Verbesserungen wurden seit der Veröffentlichung umgesetzt. So gelang der Aufbau einer gesunden und engagierten Spielerbasis. Dabei konnten in weniger als einem Jahr eine Million neue Spieler begrüßt werden, denn im Juli 2022 war noch von 21 Millionen Spielern die Rede.

Das neue Kapitel dieses Jahr heißt The Elder Scrolls Online: Necrom und ist Teil des Abenteuers „Schatten über Morrowind“. Seit 12. April steht die Necrom Prolog-Quest bereit und entführt die Spieler in die mysteriöse Story um Hermaeus Mora, den deadrischen Prinz des Wissens.

The Elder Scrolls Online: Necrom wird am 5. Juni 2023 für PC und am 20. Juni 2023 für Xbox-Konsolen und PlayStation erscheinen.