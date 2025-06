The Elder Scrolls Online: Rückkehr des Wurmkults mit Season 17

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Die ZeniMax Online Studios haben einen Gameplay-Trailer für The Elder Scrolls Online veröffentlicht, der die Abenteuer in der westlichen Sonnenwende während der Jahreszeiten des Wurmkults Teil 1, einer Fortsetzung der Hauptquest-Handlung von ESO von vor über 10 Jahren, zeigt.

Der gleichzeitig erscheinende Patch 46 für das Basisspiel fügt die Subklasse des Charakters, das System der Rückkehr des Helden für zurückkehrende Spieler und viele weitere Aktualisierungen der Lebensqualität hinzu.

The Elder Scrolls Online: Seasons of the Worm Cult Part 1 und Update 46 sind ab sofort für PC und Mac erhältlich und werden am 18. Juni für Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen.