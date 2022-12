The Elder Scrolls Online: Seit über 400 Wochen in den Top 100 der umsatzstärksten Spiele auf Steam

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online ist seit über 400 Wochen ohne Unterbrechung in den Top 100 der umsatzstärksten Spiele auf Steam.

Wusstet ihr schon, dass The Elder Scrolls Online sich seit über 400 Wochen ohne Unterbrechung in den Top 100 der umsatzstärksten Spiele auf Steam hält? Das sind ca. 7,5 Jahre! Das nennen wir mal konstant und erfolgreich.

So gibt Bethesda auch gleich neue wichtige Termine für The Elder Scrolls Online bekannt.

Wichtige Termine

Bis Dienstag, 3. Januar 2023: Neujahrsfest in ESO

Bis Samstag, 7. Januar 2023: ESO-Gewinnspiel zu „Tavernen & Geschichten“

Seit dieser Woche läuft bereits das Neujahrsfest in ESO und versetzt Spieler:innen überall in Feiertagslaune. Neben dem geselligen Beisammensein geht es aber natürlich auch ums Schenken und beschenkt werden! Versetzen Sie sich zu den Feiertagen in festliche Stimmung, indem Sie Ihren Mitspieler:innen bis 3. Januar 2023 um 16 Uhr MEZ fünf Ereignisscheine schenken, dann erhalten Sie von uns vier Kronen-Steinlehrekisten kostenlos!

Nach kurzer Unterbrechung ist The Elder Scrolls Online wieder Teil von Xbox Cloud Gaming. Ihr könnt also überall, wo ihr wollt, ESO spielen. Xbox Cloud Gaming ist als Teil des Xbox Game Pass Ultimate verfügbar und kann auf einer Reihe verschiedener Geräte genutzt werden.

Im Xbox Store werden die restlichen Tage runtergezählt im großen Xbox Countdown Sale. Hier gibt es einige The Elder Scrolls Online Angebote für euch:

Viele weitere Angebote gibt es im Xbox Countdown Sale.