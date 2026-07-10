The Elder Scrolls Online: Startet seine erste Saison mit neuen Abenteuern, Belohnungen und Geschichten

Mit Season One: Return of the Thieves Guild beginnt in The Elder Scrolls Online eine neue Ära saisonaler Inhalte. Spieler können ab sofort neue Geschichten erleben, Herausforderungen meistern und zusätzliche Belohnungen in Tamriel freischalten.

Im Mittelpunkt der ersten Saison steht eine neue Handlung rund um die Diebesgilde, die Spieler nach Glenumbra führt. Dort warten neue Abenteuer und Möglichkeiten, die Geheimnisse der bekannten Gruppierung zu erkunden.

Zusätzlich lädt Sheogorath, der Gott des Wahnsinns, zu einer ungewöhnlichen Auszeit ein, während das Event High Seas of Tamriel Spieler auf eine Schatzsuche in die Tiefen der Meere schickt. Mit dem neuen Tamriel Tome lassen sich außerdem saisonale Belohnungen freischalten.

The Elder Scrolls Online Season One: Return of the Thieves Guild ist vom 8. Juli bis zum 21. Oktober 2026 verfügbar und steht allen ESO-Spielern kostenlos zur Verfügung.