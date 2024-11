Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online: Update 44 live für Konsolen – mit PvP-Aktualisierungen und neuen Gefährten.

Ab sofort ist Update 44 für The Elder Scrolls Online kostenlos für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar. Diese neueste Aktualisierung führt eine Reihe Verbesserungen und Ergänzungen bei The Elder Scrolls Online ein, darunter Neuerungen bei den PvP-Schlachtfeldern, und es gibt zwei neue Gefährten.

Update 44 führt große Veränderungen bei den rasanten PvP-Kämpfen von ESOs Schlachtfeldern ein. Statt der gewohnten dreiseitigen Partien, werden Schlachtfelder in diesem Update auf zweiseitige PvP-Begegnungen umgestellt. Ab sofort wird es zwei Haupttypen für Schlachtfeldpartien geben:

4 gegen 4 – ein gewerteter Modus, in dem zwei Teams aus je vier Spielern antreten

8 gegen 8 – ein Standardmodus mit Verstärkungen, in denen zwei Teams aus je acht Spielern antreten

Der gewohnte Modus (4 gegen 4 gegen 4) wird nicht mehr jederzeit verfügbar sein, aber möglicherweise zukünftig während besonderen PvP-Minievents für begrenzte Zeit zurückkehren. Das neue zweiseitige Format bietet außerdem sieben brandneue Karten, auf denen gegen Mitspielerinnen und Mitspieler angetreten werden kann.

Um die Veröffentlichung des neuen PvP-Schlachtfeld-Modus zu feiern, verbünden wir uns mit dem Content Creator SypherPK und Alienware. Am 20. November veranstalten wir gemeinsam einen exklusiven Livestream auf twitch.tv/bethesda, bei dem SypherPK sich mit dem Entwicklungsteam von ESO zusammenschließt und allen entgegentritt, die meinen, auf dem Schlachtfeld den Sieg davontragen zu können. Obendrein wird es Twitch Drops und weitere Preise zu gewinnen geben. Mitglieder des ESO Stream Teams werden ebenfalls in den kommenden Wochen live gehen und ihr PvP-Geschick auf die Probe stellen.

Update 44 führt zwei brandneue Gefährten in ESO ein: Tanlorin und Zerith-var. Tanlorin ist ein kampfeslustiger Hochelf und verbindet Seelenmagie mit den Fähigkeiten eines Drachenritters, während der stoische Khajiit Zerith-var die Macht der Nekromantie nutzt. Bei Veröffentlichung können beide mit einer aktiven ESO Plus-Mitgliedschaft kostenlos beansprucht oder mit Kronen im Kronen-Shop im Spiel erworben werden.

Alle Einzelheiten rund um Update 44 stehen im offiziellen Blogbeitrag, dazu gibt es noch den Veröffentlichungstrailer. Die vollständige Liste der Fehlerbehebungen, Verbesserungen und Ergänzungen gibt es im offiziellen Forum.

Als Aktualisierung des Grundspiels ist Update 44 nach der Veröffentlichung für PC/Mac am 28. Oktober jetzt auf Xbox und PlayStation verfügbar.