The Elder Scrolls Online: Update 50 bringt Dynamic Encounters, Diebesgilde und mehr

ESO: Entwickler zeigen Update 50 mit neuen Features im April-Stream!

Ein aktueller Entwickler-Livestream zu The Elder Scrolls Online liefert neue Details zu Update 50, das sich derzeit auf dem Public Test Server befindet.

Im Mittelpunkt der Präsentation stehen kommende Inhalte und Systeme, darunter sogenannte Dynamic Encounters, die für mehr Abwechslung in der offenen Spielwelt sorgen sollen. Ergänzt werden diese durch Anpassungen im Bereich „Veterancy“ sowie neue Inhalte rund um die Diebesgilde.

Im Rahmen des Streams geben mehrere Entwickler Einblicke in ihre Arbeit, darunter Mike Finnigan (Dungeons und Encounters), Jason Barnes (Content und Quests) sowie Brian Wheeler (Combat und PvP).

Die Dev Updates stellen eine neue Livestream-Reihe dar, in der das Entwicklerteam regelmäßig über aktuelle Fortschritte und kommende Inhalte informiert.

Update 50 soll dabei verschiedene Gameplay-Bereiche erweitern und neue Abenteuer für Spieler bereithalten, die in zukünftigen Updates weiter ausgebaut werden.