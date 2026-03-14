The Elder Scrolls Online: Verschenkt Gold und Boni im neuen Gratis-Bundle

The Elder Scrolls Online verschenkt Gratis-Bundle an alle Spieler – Gold und Boni für alle!

Spieler von The Elder Scrolls Online können sich aktuell ein kostenloses Belohnungspaket sichern. Anlass ist der Start von Update 49, das als Grundlage für die kommenden saisonalen Inhalte des Online-Rollenspiels dient.

Mit dem Update wurden zahlreiche neue Inhalte, Systeme und Verbesserungen eingeführt. Gleichzeitig bereitet es den Weg für die neuen ESO-Saisons, die mit Season Zero am 2. April beginnen sollen.

Zur Feier dieses Meilensteins stellt das Team allen Spielern das Player Experience Reward Pack zur Verfügung. Das Bundle enthält mehrere hilfreiche Gegenstände, darunter 5.000 Gold, Transmutkristalle, Erfahrungs-Boosts sowie verschiedene Handwerks- und Reitverbesserungen.

Um das Paket zu erhalten, müssen Spieler lediglich den Code U49GIFT über ihre Kontoseite oder direkt im Spiel über die Funktion zum Einlösen von Belohnungscodes eingeben. Nach erfolgreicher Aktivierung werden die Belohnungen automatisch dem Konto hinzugefügt. Einige Gegenstände erscheinen anschließend im Postfach im Spiel.

Der Code kann bis zum 12. Mai 2026 eingelöst werden und ist auf eine Nutzung pro Konto begrenzt. Da die Gesamtzahl der Einlösungen limitiert ist, sollten interessierte Spieler nicht zu lange warten.

The Elder Scrolls Online ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erhältlich.