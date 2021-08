Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Die Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online: Waking Flame und Update 31 erneut verschoben.

Bethesda gibt offiziell bekannt, dass The Elder Scrolls Online: Waking Flame und Update 31 erneut verschoben werden mussten.

Bethesda äußerte sich zur Verschiebung wie folgt: „Um einen reibungslosen und stabilen Start zu gewährleisten, haben wir uns entschlossen, das Veröffentlichungsdatum von The Elder Scrolls Online: Waking Flame und Update 31 auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den 8. September zu verschieben. Indem wir unsere PC/Mac/Stadia- und Konsolenveröffentlichungen um eine zusätzliche Woche verschieben, hoffen wir, einen stabileren Build veröffentlichen zu können, der es uns ermöglicht, zusätzliche Fehlerbehebungen einzubauen, bevor der neue Inhalt veröffentlicht wird. Diese Änderung wird auch dazu beitragen, die Belastung einiger unserer Support-Teams zu verringern, sodass wir uns besser auf jede einzelne Veröffentlichung konzentrieren können. Bitte beachtet, dass die Veröffentlichung von Waking Flame und Update 31 für PC/Mac/Stadia weiterhin am 23. August erfolgen wird.“