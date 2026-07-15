The Elder Scrolls Online: „Wir sind nicht im Wartungsmodus“ – Team reagiert auf Zukunftssorgen

Nach den jüngsten Entlassungen bei Microsoft haben die Entwickler von The Elder Scrolls Online auf Sorgen der Community zur Zukunft des MMORPGs reagiert.
Das Team erklärte, dass das Studio weiterhin aktiv an dem Spiel arbeitet und derzeit ungefähr die gleiche Größe besitzt wie während der Entwicklung beliebter Erweiterungen wie Wrothgar und Summerset.
Die Entwickler betonen, dass The Elder Scrolls Online nicht in einen reinen Wartungsmodus übergegangen ist.
„Wir sind nicht im Wartungsmodus.“
Zusätzlich erklärte das Team:
„Das Team ist genauso groß wie damals, als wir einige unserer beliebtesten DLCs entwickelt haben.“
Mit diesen Aussagen möchte das Studio Spielern versichern, dass weiterhin neue Inhalte und Verbesserungen für das MMORPG geplant sind. Die Reaktion folgt auf die Verunsicherung innerhalb der Community nach den aktuellen Veränderungen bei Microsoft.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super 👍🏻
Nach den Nachtmarkt glaub ich kaum das da viel zu retten ist. Wünsche ich mir zwar aber Licht am Tunnel sieht man momentan nicht . Drücke aber den noch die Daumen . Das Zenimax es schafft .
TESO hat mich nicht abgeholt weiß auch nicht.
Sehr gut. Habe auch nichts anderes erwartet.
Immer noch ein tolles Spiel.
Man kann auch ganz entspannt nur die Story spielen, die übrigens vollständig auf deutsch Synchronisiert ist (mit richtig guten Sprechern).
Gute Sache für die aktiven Spieler, ich werde aber erstmal nicht mehr einsteigen.
Ist doch super aber leider fehlt die Zeit für das Spiel und ab und zu bringt das nicht viel