The Elder Scrolls Online: „Wir sind nicht im Wartungsmodus“ – Team reagiert auf Zukunftssorgen

The Elder Scrolls Online reagiert auf Fan-Sorgen und verspricht eine aktive Zukunft.

Nach den jüngsten Entlassungen bei Microsoft haben die Entwickler von The Elder Scrolls Online auf Sorgen der Community zur Zukunft des MMORPGs reagiert.

Das Team erklärte, dass das Studio weiterhin aktiv an dem Spiel arbeitet und derzeit ungefähr die gleiche Größe besitzt wie während der Entwicklung beliebter Erweiterungen wie Wrothgar und Summerset.

Die Entwickler betonen, dass The Elder Scrolls Online nicht in einen reinen Wartungsmodus übergegangen ist.

„Wir sind nicht im Wartungsmodus.“

Zusätzlich erklärte das Team:

„Das Team ist genauso groß wie damals, als wir einige unserer beliebtesten DLCs entwickelt haben.“

Mit diesen Aussagen möchte das Studio Spielern versichern, dass weiterhin neue Inhalte und Verbesserungen für das MMORPG geplant sind. Die Reaktion folgt auf die Verunsicherung innerhalb der Community nach den aktuellen Veränderungen bei Microsoft.