The Elder Scrolls V: Skyrim: Anniversary Edition jetzt für Switch 2 erhältlich

Rechtzeitig zu den Feiertagen verkünden die Bethesda Game Studios voller Stolz die Veröffentlichung der The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition für die Nintendo Switch 2.
Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem das von Kritikern gefeierte Spiel 2011 über 200 Auszeichnungen als Spiel des Jahres gewonnen hat, begeistert es die Spieler:innen weiterhin auf neuen Plattformen.
Der Gameplay-Trailer zum Spiel:
https://youtu.be/fxsaF_Kn68A
