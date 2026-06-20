The Elder Scrolls V: Skyrim: Geister, Relikte und ein neuer Begleiter: Skyrim bekommt eine massive neue Story-Erweiterung

Mit The Elder Scrolls V: Skyrim erhält das Spiel eine neue umfangreiche Creation: Sigil of the Fallen, entwickelt von Kinggath Creations, erweitert die Welt um eine neue Questlinie, zusätzliche Systeme und neue Begleiter-Mechaniken.
Im Zentrum steht die mysteriöse Soul Sanctum-Handlung, die Spieler in eine neue Questreihe führt. Laut Beschreibung geht es um das Schicksal von drei mächtigen Helden sowie einem Mädchen mit einer besonderen Gabe. Die Story entfaltet sich über mehrere große Dungeons mit Rätseln, Bosskämpfen und versteckten Geheimnissen.
Der Einstieg erfolgt über Gerüchte über seltsame Vorkommnisse nordöstlich von Markarth, die den Spieler zur sogenannten Sigil Geode führen. Dort beginnt eine Ereigniskette, bei der Geister über ganz Himmelsrand freigesetzt werden und wieder eingefangen werden müssen.
Ein zentrales neues Feature ist der sogenannte Spirit Guide Companion: ein Geisterbegleiter, der sich in vier verschiedene Upgrade-Formen verwandeln kann. Er übernimmt dabei die Fähigkeiten, Erinnerungen und sogar die Stimme mächtiger Helden und lässt sich flexibel zwischen verschiedenen Klassen umschalten.
Zusätzlich bringt die Creation drei neue mächtige Relikte ins Spiel: ein Schild mit Schlagfähigkeit, eine Nahkampfwaffe zur Distanzschließung sowie einen Stab, der explosive Projektile beschwört. Diese Gegenstände lassen sich im Verlauf der Story weiter verbessern.
Ein weiteres Gameplay-Element ist die Jagd auf Geister, die sich in Objekten, Türen, Möbeln oder sogar Gegnern manifestieren können. Spieler können diese Erscheinungen beseitigen oder Aufträge für die Priester von Arkay übernehmen, um die Welt zu säubern und Ressourcen für Upgrades zu sammeln.
Die Inhalte sind vollständig vertont und sollen nahtlos in das Hauptspiel sowie alle Erweiterungen integriert sein. Unterstützt wird außerdem eine breite Mod-Kompatibilität.
Der Zugang erfolgt ab Level 20 entweder über eine Quest beim Wirt, einen Dungeon-Einstieg bei Markarth oder zufällige Begegnungen in der Spielwelt.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Skyrim hab ich schon länger nicht mehr gespielt. Die rund 400 zuletzt installierten Mods sind bestimmt outdated. Hätte schon Lust mal wieder komplett von vorn zu modden. Gibt bestimmt wieder was neues.
Wäre schon wenn Starfield auch mal so viele Mods bekommen würde. Das Spiel hat noch viel Potential 🙂
Da kann ich dir nur zustimmen, Starfield ist phantastisch. Ich liebe das Spiel💚 Bei mir als großem Star Trek Fan hat es natürlich auch offene Türen eingestoßen😅 Ist aber definitiv meine Lieblings IP von Bethesda, danach kommt Elder Scrolls und am Ende der Liste Fallout. Ich war noch nie ein Fan von diesen postapokalyptischem Zeugs ala Max Max etc. Ich hab Fallout 4 halt mal gespielt weils eine große Bethesda IP ist um zu sehen wie es ist nachdem mich Starfield und Elder Scrolls so begeistert haben, aber meins ist Fallout nicht.
Also das Mad Max Spiel auf der XBox war echt superklasse. Aber natürlich jedem das seine.
Sieht top aus. Skyrim ist echt ein tolles Spiel💚 (nach meiner Facon hätten Sie sich gerne die moralisch fragwürdigen Storylines sparen können wie die mit den Cannibalen oder zumindest kein Achievement draufklatschen sollen, damit nicht jeder dazu gezwungen wird, diesen Mist zu machen).
Mal sehen was eher erscheint, TES6 oder Skyrim Ultra Plus Helix Edition Deluxe
Mittlerweile sehe ich da TES 6 vorn. 😂
Wäre auch sehr fragwürdig nach den Ankündigungen bzw. Gerüchten der letzten Tage.
Beeindruckend wie das Spiel noch so viele nach dieser langen Zeit begeistern kann.
Es sind eher die Mods, die das Spiel mehr oder weniger am Leben halten. Einfach unglaublich was da alles geleistet wird.
Auf jeden Fall, und da sind doch einige sehr gute Sachen dabei.
Das ist auch so ein Glück von Bethesda das ihre Community so aktiv ist.
Ohne die Community wäre Bethesda garantiert nicht da wo sie jetzt sind. Das muss man ganz klar feststellen.
Danke für die Info. 👍 The Elder Scrolls V: Skyrim ist schon ein tolles Spiel. 🙂
Geht das dann nur auf dem PC oder auch auf der XBox, und falls auf der XBox für welche von den vielen Skyrim Editionen?
Wird anscheinend noch immer mehr unterstützt als Starfield 🙈
Super Spiel aber Zeit intensiv das passt gerade nicht bei mir