The Elder Scrolls V: Skyrim: Geister, Relikte und ein neuer Begleiter: Skyrim bekommt eine massive neue Story-Erweiterung

Mit The Elder Scrolls V: Skyrim erhält das Spiel eine neue umfangreiche Creation: Sigil of the Fallen, entwickelt von Kinggath Creations, erweitert die Welt um eine neue Questlinie, zusätzliche Systeme und neue Begleiter-Mechaniken.

Im Zentrum steht die mysteriöse Soul Sanctum-Handlung, die Spieler in eine neue Questreihe führt. Laut Beschreibung geht es um das Schicksal von drei mächtigen Helden sowie einem Mädchen mit einer besonderen Gabe. Die Story entfaltet sich über mehrere große Dungeons mit Rätseln, Bosskämpfen und versteckten Geheimnissen.

Der Einstieg erfolgt über Gerüchte über seltsame Vorkommnisse nordöstlich von Markarth, die den Spieler zur sogenannten Sigil Geode führen. Dort beginnt eine Ereigniskette, bei der Geister über ganz Himmelsrand freigesetzt werden und wieder eingefangen werden müssen.

Ein zentrales neues Feature ist der sogenannte Spirit Guide Companion: ein Geisterbegleiter, der sich in vier verschiedene Upgrade-Formen verwandeln kann. Er übernimmt dabei die Fähigkeiten, Erinnerungen und sogar die Stimme mächtiger Helden und lässt sich flexibel zwischen verschiedenen Klassen umschalten.

Zusätzlich bringt die Creation drei neue mächtige Relikte ins Spiel: ein Schild mit Schlagfähigkeit, eine Nahkampfwaffe zur Distanzschließung sowie einen Stab, der explosive Projektile beschwört. Diese Gegenstände lassen sich im Verlauf der Story weiter verbessern.

Ein weiteres Gameplay-Element ist die Jagd auf Geister, die sich in Objekten, Türen, Möbeln oder sogar Gegnern manifestieren können. Spieler können diese Erscheinungen beseitigen oder Aufträge für die Priester von Arkay übernehmen, um die Welt zu säubern und Ressourcen für Upgrades zu sammeln.

Die Inhalte sind vollständig vertont und sollen nahtlos in das Hauptspiel sowie alle Erweiterungen integriert sein. Unterstützt wird außerdem eine breite Mod-Kompatibilität.

Der Zugang erfolgt ab Level 20 entweder über eine Quest beim Wirt, einen Dungeon-Einstieg bei Markarth oder zufällige Begegnungen in der Spielwelt.