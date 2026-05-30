The Elder Scrolls V: Skyrim: Heart of the Mountain erweitert Skyrim um neue Welt und 70 Quests

Heart of the Mountain erweitert Skyrim um neue Regionen, Dungeons und vollständig vertonte Story-Inhalte.

Eine umfangreiche neue Creation für The Elder Scrolls V: Skyrim erweitert das Rollenspiel um eine komplett neue Region mit zusätzlichen Quests, Gegnern und Story-Inhalten.

„Heart of the Mountain“ erscheint für Xbox und PC und führt Spieler in die sogenannten „Old Lands“ – ein neues Gebiet mit mehreren unterschiedlichen Biomen und zahlreichen neuen Dungeons.

Zu den Regionen gehören unter anderem eine sengende Wüste, nebelverhangene Sümpfe sowie ein verfluchter Wald. Insgesamt sollen mehr als 40 neue vollwertige Dungeons erkundet werden können.

Darunter befinden sich Ayleiden-Ruinen, dro-m’Athra-Tempel, argonische Xanmeer-Anlagen und weitere große Schauplätze mit eigener Atmosphäre und neuen Gegnerarten.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine mysteriöse lebende Puppe namens Audrey, die Spieler durch die Handlung begleitet. Gemeinsam sollen die Geheimnisse des sogenannten „Void“ aufgedeckt und die Wahrheit hinter den Old Lands enthüllt werden.

Die neue Creation bietet laut Beschreibung fast 70 einzigartige Quests sowie zusätzlich 20 Radiant-Quests. Sämtliche Story-Inhalte wurden vollständig vertont.

Darüber hinaus bringt „Heart of the Mountain“ neue Waffen, Ausrüstungssets und Gegner ins Spiel. Dazu gehört unter anderem die neue „Voskrona“-Rüstung.

Spieler treffen außerdem auf zahlreiche Kreaturen aus den Tiefen des Void, darunter Harrowing Reapers und Voidmothers. Hinzu kommen uralte argonische Feinde wie Voriplasms oder die namensgebenden Voskrona.

Neben den neuen Gegnern lassen sich verschiedene Kreaturen auch beschwören und im Kampf einsetzen.

Mit seiner Größe und dem Fokus auf Story-Inhalte zählt „Heart of the Mountain“ zu den bislang umfangreichsten Creations für Skyrim und erweitert die Spielwelt um zahlreiche zusätzliche Stunden an Rollenspiel-Inhalten.