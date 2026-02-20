The Elder Scrolls V: Skyrim: Neues Switch 2 Update 1.2 zeigt deutliche Unterschiede zwischen Grafik & Performance

Ein neues Analysevideo von ElAnalistaDeBits widmet sich dem aktuellen Update 1.2 von The Elder Scrolls V: Skyrim auf der Switch 2 und zeigt, wie stark sich die beiden verfügbaren Modi unterscheiden.

Der Vergleich konzentriert sich auf Auflösung, Schattenqualität, Vegetationsdichte und weitere grafische Details – und macht deutlich, wie unterschiedlich das Spiel je nach Einstellung wirkt.