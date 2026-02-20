The Elder Scrolls V: Skyrim: Neues Switch 2 Update 1.2 zeigt deutliche Unterschiede zwischen Grafik & Performance

Ein neues Analysevideo von ElAnalistaDeBits widmet sich dem aktuellen Update 1.2 von The Elder Scrolls V: Skyrim auf der Switch 2 und zeigt, wie stark sich die beiden verfügbaren Modi unterscheiden.
Der Vergleich konzentriert sich auf Auflösung, Schattenqualität, Vegetationsdichte und weitere grafische Details – und macht deutlich, wie unterschiedlich das Spiel je nach Einstellung wirkt.
Der Performance Modus sieht kaum schlechter aus, würde wohl eher den nehmen auf der Switch 2, wenn ich denn eine hätte.
Ich versteh das nicht so wirklich. Wenn ich auf ner Series S spiele, den All-in-One Mod und ein paar Charakter-, Beleuchtungs- und Bluttexturen lade dann läuft mir Skyrim immer noch absolut stabil in 60fps und sieht vollkommen anders aus. Wäre da auf der Switch 2 nicht deutlich mehr drin…die kommt doch relativ nah an die Series S.
Werde mir Skyrim wegen der 60fps aber nochmal für die Switch 2 kaufen.
Man sollte meinen, dass ein Skyrim auch im „Quality Mode“ auf einer aktuellen Konsole mit min. 60 FPS laufen sollte 😅😅😅 Aber das „aktuell“ bezieht sich bei der Switch 2 halt wieder nur aufs Erscheinungsdatum, nicht auf die verbaute Hardware…
Ich würde flüssiges Gameplay immer der Grafik vorziehen. Das macht das Spielerlebnis so viel besser
Wenn eine 60 fps Option zur wahl steht wird diese, je nach gerne, vorgezogen. Im Handheld Modus empfinde ich 30 fps jedoch nie so wild wie am großen Fernseher.