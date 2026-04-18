The Elder Scrolls V: Skyrim: Riesige Creation bringt neue Story, Dungeons und Bosse ins Spiel

Die neue Creation „Unveiling the Abstruse“ erweitert The Elder Scrolls V: Skyrim um eine umfangreiche Questreihe, neue Dungeons und zusätzliche Inhalte.

Für The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ist mit „Unveiling the Abstruse“ eine umfangreiche neue Creation erschienen, die das Spiel um eine DLC-ähnliche Erweiterung ergänzt.

Die von RoastGorilla439 entwickelte Erweiterung bietet eine vollständig vertonte Questreihe, die sich rund um ein uraltes Artefakt der Ayleiden dreht. Im Mittelpunkt steht der Forscher Aelianus Vania, der im Auftrag der Imperial Archaeological Society nach dem mächtigen Relikt sucht.

Im Verlauf der Geschichte geraten Spieler zwischen die Fronten, als ein Kult um Hermaeus Mora ebenfalls Jagd auf das Artefakt macht. Entscheidungen beeinflussen dabei den Verlauf der Handlung, sodass sowohl Unterstützung als auch Verrat möglich sind.

Die Creation für Xbox & PC erweitert das Spiel um fünf neue, handgefertigte Dungeons, darunter abgelegene Inseln, alte nordische Ruinen und geheimnisvolle Kultstätten. Ergänzt wird das Angebot durch neue Waffen, ein bislang unveröffentlichtes Rüstungsset sowie zwei einzigartige Bosskämpfe.

Ein weiteres zentrales Element ist ein neues Black Book, das zusätzliche Inhalte und Belohnungen bereithält. Auch neue Gebiete, darunter eine bisher unzugängliche Insel, wurden integriert.

Die Questreihe startet, sobald Spieler Level 15 erreicht haben und im Gasthaus „The Winking Skeever“ auf den Auftraggeber treffen.