The Elder Scrolls V: Skyrim: Riesige Creation bringt neue Story, Dungeons und Bosse ins Spiel

Für The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ist mit „Unveiling the Abstruse“ eine umfangreiche neue Creation erschienen, die das Spiel um eine DLC-ähnliche Erweiterung ergänzt.
Die von RoastGorilla439 entwickelte Erweiterung bietet eine vollständig vertonte Questreihe, die sich rund um ein uraltes Artefakt der Ayleiden dreht. Im Mittelpunkt steht der Forscher Aelianus Vania, der im Auftrag der Imperial Archaeological Society nach dem mächtigen Relikt sucht.
Im Verlauf der Geschichte geraten Spieler zwischen die Fronten, als ein Kult um Hermaeus Mora ebenfalls Jagd auf das Artefakt macht. Entscheidungen beeinflussen dabei den Verlauf der Handlung, sodass sowohl Unterstützung als auch Verrat möglich sind.
Die Creation für Xbox & PC erweitert das Spiel um fünf neue, handgefertigte Dungeons, darunter abgelegene Inseln, alte nordische Ruinen und geheimnisvolle Kultstätten. Ergänzt wird das Angebot durch neue Waffen, ein bislang unveröffentlichtes Rüstungsset sowie zwei einzigartige Bosskämpfe.
Ein weiteres zentrales Element ist ein neues Black Book, das zusätzliche Inhalte und Belohnungen bereithält. Auch neue Gebiete, darunter eine bisher unzugängliche Insel, wurden integriert.
Die Questreihe startet, sobald Spieler Level 15 erreicht haben und im Gasthaus „The Winking Skeever“ auf den Auftraggeber treffen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Riesiger Speicherplatz ist das was immernoch fehlt 😂. 5?hatte Skyrim nicht nur 5 gig und Fallout 4 2
Erscheint das auch für Konsolen, oder nur für den PC?
PC und Xbox.
Sieht man, wenn man sich das Video anschaut und nicht nur die News überfliegt 😉
Meine Skepsis war berechtigt, denn die meisten Mods erhalten auch oft nur die PC Versionen der Spiele 😢
Mit dem Release der Special Edition von Skyrim (u.a. ist die Version auch im Game Pass verfügbar) hat man damals offiziell Mods für die Konsolenversionen gebracht.
Und ja, nicht jede Mod ist automatisch auf allen Plattformen verfügbar oder kostenlos.
Xbox & PC.
Auch für Konsolen ?
Das ist ja geil
Xbox & PC
Hat noch wer Schwierigkeiten sich auf der Xbox via Skyrim mit den Bethesda Servern zu verbinden? Sieht auf jeden Fall spielenswert aus.
Okay, nach Tainted Grail werde ich vielleicht Skyrim auf der Xbox spielen. Schade das man den PC Spielstand nicht auf die Konsole übertragen kann.
Wow wie dieses Spiel immer noch von den Fans unterstützt wird.