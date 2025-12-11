The Elder Scrolls V: Skyrim: Skyrim auf der Switch 2 verblüfft: Grafik besser als auf PS5 – aber mit Haken

Skyrim hat heute ein kostenloses Update für die Switch 2 veröffentlicht, das allen Besitzern der Anniversary Edition zur Verfügung steht und die Grafik des Rollenspiels deutlich aufwertet.
In einem Vergleichsvideo zwischen der originalen Switch und der Switch 2 werden Unterschiede in Auflösung, Texturen, Schatten und Lichteffekten sichtbar, die das Spiel deutlich detaillierter erscheinen lassen.
Die Switch 2 erreicht dabei eine Darstellungsqualität, die in einigen Bereichen sogar die der PS5 übertrifft, insbesondere was Draw Distance und Texturdetails betrifft.
Diese visuellen Verbesserungen haben jedoch ihren Preis: Die Switch 2 läuft auf 30fps begrenzt, während bei anderen Plattformen wie PS5 oder PS4 Pro höhere Bildraten möglich sind.
Zudem wurde im Test ein spürbarer Input-Lag festgestellt, der das Spielgefühl bei schnellen Kämpfen oder präzisen Steuerungen beeinflussen kann. Spieler hoffen, dass Bethesda in Zukunft einen Performance-Modus mit reduzierten Grafikdetails und 60fps implementiert, um das Gameplay auf der Switch 2 flüssiger zu gestalten.
Die Analyse zeigt, dass Skyrim auf der Switch 2 eine beeindruckende visuelle Aufwertung erhält, die die Grenzen der tragbaren Konsole ausreizt und Rollenspiel-Fans neue Möglichkeiten bietet, die klassische Welt von Tamriel in einer verbesserten Grafik zu erleben.
Die Unterschiede zu Switch, PS4 Pro und PS5 geben euch einen klaren Eindruck, wie stark die Plattformen in puncto Grafik, Performance und Spielgefühl variieren.
Input lag. Hmmmmmm. Köstlich.
Input lag auf der Switch ist wirklich sooft spürbar und total nervig.
Kann man diesen Titel nicht auch langsam auch mal in Frieden ruhen lassen? 😅
Hätte wirklich Lust auf Skyrim für die Switch 2 aber im aktuellen Zustand ist das nicht drin. Was die Aufwertung angeht…spielt denn überhaupt jemand Skyrim komplett ohne Grafikmods auf PC, Xbox oder Playstation? Ein oder zwei Grafik- oder Texturmods aktiviert und das Spiel sieht völlig anders aus als der Switch 2 Port….und trotzdem läuft es dann auf der Xbox noch stabil mit 60fps. Da muss doch mehr drin gewesen sein bei ner Konsole auf PS4 Pro Niveau.
Gibt sicherlich mehr Skyrim Konsolenspieler, als PC Spieler, auf der Xbox gibt es auch massig Mods dazu.
Ja eben und auf der Xbox läuft es trotz aktiver Grafikmods dann immer noch stabil mit 60fps. Sieht am Ende tausendmal besser aus als der Switch 2 Port und die Performance ist auch super. Deswegen meine ich ja da müsste mehr drin gewesen sein auf der Switch 2.
Ja, das Problem gibt es wohl des Öfteren mit der Switch 2. Samstag zocke ich die Konsole zum ersten Mal beim Kumpel. Da kann ich mir ja mal ein Bild davon machen.
Bethesda at its best. Optimierung ist ein Fremdwort für die.
Wieso ?
Läuft doch auf einer schwächeren Hardware besser, als auf der PS5 🫢
Wenn inlutlag und 30 FPS für dich besser ist, ist’s okay. 🤭
In manchen bereichen besser als die PS5 😂🤭
Bethesda: Wann kommt endlich die Umsetzung für iOS und Android Geräte?! 😅 Kann ja jetzt nicht mehr so schwer sein…