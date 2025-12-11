The Elder Scrolls V: Skyrim: Skyrim auf der Switch 2 verblüfft: Grafik besser als auf PS5 – aber mit Haken

Skyrim hat heute ein kostenloses Update für die Switch 2 veröffentlicht, das allen Besitzern der Anniversary Edition zur Verfügung steht und die Grafik des Rollenspiels deutlich aufwertet.

In einem Vergleichsvideo zwischen der originalen Switch und der Switch 2 werden Unterschiede in Auflösung, Texturen, Schatten und Lichteffekten sichtbar, die das Spiel deutlich detaillierter erscheinen lassen.

Die Switch 2 erreicht dabei eine Darstellungsqualität, die in einigen Bereichen sogar die der PS5 übertrifft, insbesondere was Draw Distance und Texturdetails betrifft.

Diese visuellen Verbesserungen haben jedoch ihren Preis: Die Switch 2 läuft auf 30fps begrenzt, während bei anderen Plattformen wie PS5 oder PS4 Pro höhere Bildraten möglich sind.

Zudem wurde im Test ein spürbarer Input-Lag festgestellt, der das Spielgefühl bei schnellen Kämpfen oder präzisen Steuerungen beeinflussen kann. Spieler hoffen, dass Bethesda in Zukunft einen Performance-Modus mit reduzierten Grafikdetails und 60fps implementiert, um das Gameplay auf der Switch 2 flüssiger zu gestalten.

Die Analyse zeigt, dass Skyrim auf der Switch 2 eine beeindruckende visuelle Aufwertung erhält, die die Grenzen der tragbaren Konsole ausreizt und Rollenspiel-Fans neue Möglichkeiten bietet, die klassische Welt von Tamriel in einer verbesserten Grafik zu erleben.

Die Unterschiede zu Switch, PS4 Pro und PS5 geben euch einen klaren Eindruck, wie stark die Plattformen in puncto Grafik, Performance und Spielgefühl variieren.