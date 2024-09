The Elder Scrolls V: Skyrim: Skyrim-Oma geht mit 88 Jahren in Rente

Shirley Curry ist auch als die Skyrim-Oma bekannt. Regelmäßig ließ sie die Community bisweilen an ihren Videospielabenteuern teilhaben, doch noch bevor The Elder Scrolls VI eines Tages aufschlägt, verabschiedet sie sich in den Ruhestand.

Ob sie wieder aktiv wird, wenn die Fortsetzung eines Tages kommt, bleibt vorerst wohl offen. In einem aktuellen Video ließ sie ihre Fans jedenfalls wissen, dass sie nicht länger Gameplay-Videos anfertigen wird. Komplett von YouTube verabschieden möchte sie sich jedoch noch nicht. Mit dem gelegentlichen Vlog ist jedenfalls noch zu rechnen.

Wie Curry mitteilte, seien die Gameplay-Videos für sie Spaß gewesen und es mache keinen Spaß mehr. Sie sei müde und gelangweilt. Deshalb sei es an der Zeit, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Die Hobbys gehen ihr aber nicht aus. Sie will sich künftig vermehrt dem Quilten und dem Lesen widmen und vielleicht selbst ein Buch schreiben.