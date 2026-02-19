The Elder Scrolls V: Skyrim: Switch 2 Update bringt 60 Hz-Modus, Crash-Fixes und bessere Performance

Bethesda hat das Update 1.2 für Skyrim auf der Switch 2 veröffentlicht – und das Patch Notes Paket fällt überraschend umfangreich aus. Neben einem neuen 60 Hz-Modus gibt es zahlreiche Crash-Fixes, Performance-Verbesserungen und grafische Korrekturen, die das Spielerlebnis deutlich stabiler machen sollen.
Skyrim Switch 2 Update 1.2 – vollständige Patch Notes
Neue Features
- Ein neuer 60 Hz Modus wurde unter Display Settings hinzugefügt. Ihr könnt jetzt zwischen „Prioritize Visuals“ und „Prioritize Performance“ umschalten.
- Im Modus „Prioritize Visuals“ wurde die Bildrate auf 30 Hz fixiert, um ein gleichmäßigeres Gameplay zu gewährleisten.
Crash Fixes & Performance Verbesserungen
- Ein Absturz wurde behoben, der beim Lesen des Buches „The Crimson Dirks Vol. 4“ in der deutschen Version der Quest Tilted Scales auftrat.
- Ein audio-bezogener Crash wurde behoben.
- Ein Crash, ein endloser Ladebildschirm und ein Freeze wurden behoben, die auftreten konnten, wenn ihr im Pausemenü mehrfach schnell hintereinander „Load“ ausgewählt habt.
- Ein Absturz wurde behoben, der beim wiederholten Wirken des Zaubers „Transmute Ore“ außerhalb des Haltered Stream Camps auftreten konnte.
Verbesserte FPS Drops in folgenden Situationen:
- während der Hide and Seek Quest in Kynesgrove
- während Kämpfen bei Secunda’s Kiss
- beim Entdecken des Ortes Drelas’ Cottage
- beim Kampf gegen einen Riesen im Talking Stone Camp
Visuelle Fehlerbehebungen
- Wasserflächen flackerten oder verschoben sich, wenn sie aus der Distanz oder in Menüs betrachtet wurden.
- Entfernte Espenbäume hatten einen unnatürlichen blauen Farbton.
- Beim Verlassen von Höhlen blieb die Silhouette des Eingangs während des Fade to Black Ladebildschirms sichtbar.
Update 1.2 ist eines der bisher wichtigsten Patches für die Switch 2 Version von Skyrim. Ihr bekommt flüssigeres Gameplay, weniger Abstürze und eine Reihe von Fixes, die das Gesamtbild deutlich verbessern.
Für alle, die Himmelsrand unterwegs genießen, ist dieses Update ein klarer Gewinn.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön für Switch Besitzer, hoffentlich läuft es jetzt gut dort.
Und beim Performance-Modus keine stabilen 60FPS?
Bestimmt ein Riesenspaß, wenn man im Docked-Mode spielt und das Spiel dank fehlendem VRR rucklig aussieht.
Da ist Nintendo genauso lahm wie Sony damals.
Bei MS gab es VRR schon auf der One
Ich möchte mich inhaltlich deinem Kommentar anschließen.
Hätte es nicht besser formulieren können. Mein initialer Post wäre gewesen:
Bei Skyrim auf der Switch 2 wird höchstens mein Stuhlgang flüssiger 🫣
Igitt! Aber man versteht was du meinst 😀 😀
Wie bitte?
Kein Lob für den Pro-MS Beitrag?
Aber wenn ich gegen MS was schreibe, dann bleibt das nicht ungesehen 😜
Ich übersetze dir das mal:
„Ich möchte mich inhaltlich deinem Kommentar anschließen.
Hätte es nicht besser formulieren können.“
Heißt soviel wie: „Wow. Bin beeindruckt.
Mein Beitrag wäre gewesen „XY Durchfall“ und hätte wieder zu viel Raum für Interpretation gelassen“
Das soll ein Lob sein?
Da musst noch dran arbeiten 😁
Bin (achtung Hyperbel!) so groß geworden: „nicht geschlagen ist gelobt genug“
Aber ich verstehe, was du meinst. Hoffe, es ist trotzdem deutlich geworden.
Ich mach doch nur Spaß.
Und ist eine Hyperbel nicht eine Funktion in der Mathematik?
f(x)= x² oder sowas. Ist schon lange her.
Oder war das Parabel? 🤔
Fast. Eine Hyperbel ist die Menge aller Punkte, für die der Betrag der Differenz der Abstände zu zwei festen Punkten (Brennpunkte) konstant ist. 🫣
bitte was? XD
Sorry du wolltest wissen was eine Hyberbel ist. Das ist die geometrische Definition. 😂
Die Funktion müsste eine Parabel sein. Eine Hyperbel ist aber auch eine quadratische Funktion die sich irgendwie asymptotisch den Achsen nähert, je näher sie der 0 oder unendlich kommt.
Lasse mich da aber auch gerne korrigieren. Ist schon etwas länger her.
Sprachlich ist eine Hyperbel aber ein Stilmittel der Übertreibung.
Ja, kann sein
„Lasse mich da aber auch gerne korrigieren“
Gern doch. 😁Eine Hyperbel ist keine quadratische Funktion.
Eine quadratische Funktion ergibt eine Parabel. Die sieht aus wie eine U-Form. Sie hat einen tiefsten oder höchsten Punkt und steigt dann nach links und rechts immer weiter an oder fällt immer weiter ab. Sie nähert sich nichts an – sie wächst einfach unbegrenzt weiter.
Eine Hyperbel sieht anders aus. Sie besteht aus zwei getrennten Ästen. Diese Kurven nähern sich bestimmten Linien immer weiter an, erreichen sie aber nie. Genau dieses „Sich-annähern-ohne-zu-berühren“ nennt man asymptotisches Verhalten
Ich finde es Top das Bethesda seine Spiele immer weiter unterstützt, da ist sogar Ubisoft ein gutes Beispiel 😬.
Was mich an der Switch am meisten gestört hat war, dieses geflacker bei aufwendigeren Spielen bzw bei Openworlds und Weitsicht (fällt beim Steamdeck auch des öfteren auf), was bei der Switch 2 fast vollständig verschwunden ist (nur in wenigen Titeln schwach zu wahrzunehmen) 😊