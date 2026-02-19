The Elder Scrolls V: Skyrim: Switch 2 Update bringt 60 Hz-Modus, Crash-Fixes und bessere Performance

Bethesda hat das Update 1.2 für Skyrim auf der Switch 2 veröffentlicht – und das Patch Notes Paket fällt überraschend umfangreich aus. Neben einem neuen 60 Hz-Modus gibt es zahlreiche Crash-Fixes, Performance-Verbesserungen und grafische Korrekturen, die das Spielerlebnis deutlich stabiler machen sollen.

Skyrim Switch 2 Update 1.2 – vollständige Patch Notes

Neue Features

Ein neuer 60 Hz Modus wurde unter Display Settings hinzugefügt. Ihr könnt jetzt zwischen „Prioritize Visuals“ und „Prioritize Performance“ umschalten.

Im Modus „Prioritize Visuals“ wurde die Bildrate auf 30 Hz fixiert, um ein gleichmäßigeres Gameplay zu gewährleisten.

Crash Fixes & Performance Verbesserungen

Ein Absturz wurde behoben, der beim Lesen des Buches „The Crimson Dirks Vol. 4“ in der deutschen Version der Quest Tilted Scales auftrat.

Ein audio-bezogener Crash wurde behoben.

Ein Crash, ein endloser Ladebildschirm und ein Freeze wurden behoben, die auftreten konnten, wenn ihr im Pausemenü mehrfach schnell hintereinander „Load“ ausgewählt habt.

Ein Absturz wurde behoben, der beim wiederholten Wirken des Zaubers „Transmute Ore“ außerhalb des Haltered Stream Camps auftreten konnte.

Verbesserte FPS Drops in folgenden Situationen:

während der Hide and Seek Quest in Kynesgrove

während Kämpfen bei Secunda’s Kiss

beim Entdecken des Ortes Drelas’ Cottage

beim Kampf gegen einen Riesen im Talking Stone Camp

Visuelle Fehlerbehebungen

Wasserflächen flackerten oder verschoben sich, wenn sie aus der Distanz oder in Menüs betrachtet wurden.

Entfernte Espenbäume hatten einen unnatürlichen blauen Farbton.

Beim Verlassen von Höhlen blieb die Silhouette des Eingangs während des Fade to Black Ladebildschirms sichtbar.

Update 1.2 ist eines der bisher wichtigsten Patches für die Switch 2 Version von Skyrim. Ihr bekommt flüssigeres Gameplay, weniger Abstürze und eine Reihe von Fixes, die das Gesamtbild deutlich verbessern.

Für alle, die Himmelsrand unterwegs genießen, ist dieses Update ein klarer Gewinn.