The Elder Scrolls V: Skyrim: Umwerfend schön: Morthal in der Unreal Engine 5

Der Youtuber „Leo Torres“ hat wieder einmal einen Ort in The Elder Scrolls V: Skyrim mit der Unreal Engine 5 nachgebaut.

Nach gut zehn Jahren ist immer noch nicht Schluss. Die Modding Community in The Elder Scrolls V: Skyrim ist fleißig und so ist es nie eine Frage, ob etwas Neues kommt, sondern immer nur wann.

So hat jetzt der YouTuber „Leo Torres“ der Stadt Morthal mit der Unreal Engine 5.4 eine neue Optik verpasst und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Der Kanal ist mittlerweile durchaus dafür bekannt, Orte aus The Elder Scrolls V: Skyrim in der Unreal Engine nachzubauen. Selbst nach so langer Zeit zeigt die Community immer wieder, wie schön das Spiel doch aussehen kann.

Wenn ihr selbst einen Blick auf das Ergebnis werfen wollt, haben wir hier das Video für euch: