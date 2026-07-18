The Elder Scrolls VI: Alle neuen Fakten im Überblick

Bethesda Game Studios hat im Rahmen eines ausführlichen Studio-Updates neue Details zur Zukunft von The Elder Scrolls bekannt gegeben.
Neben aktuellen Informationen zur Entwicklung von The Elder Scrolls VI sprach das Studio über den anhaltenden Erfolg von Skyrim, die neue Creation Engine 3 sowie eine künftig engere Zusammenarbeit mit ZeniMax Online Studios, um die Zukunft der Rollenspielreihe gemeinsam voranzutreiben.
Wir haben alle neuen Informationen für euch zusammengefasst.
The Elder Scrolls – Alle neuen Fakten im Überblick
- The Elder Scrolls bleibt neben Fallout und Starfield eine der wichtigsten Marken von Bethesda Game Studios.
- The Elder Scrolls V: Skyrim hat mittlerweile über 65 Millionen Exemplare verkauft.
- Damit gehört Skyrim zu den 10 meistverkauften Videospielen aller Zeiten.
- Bethesda betont, dass Spieler 15 Jahre nach der Veröffentlichung noch immer Skyrim erkunden.
- The Elder Scrolls VI besitzt derzeit die höchste Entwicklungspriorität innerhalb von Bethesda Game Studios.
- Der Großteil des Entwicklerteams arbeitet aktuell an The Elder Scrolls VI.
- Bethesda erklärt, dass sich die Entwicklung von The Elder Scrolls VI genau dort befindet, wo sie laut interner Planung sein soll.
- Das Studio zeigt sich mit dem aktuellen Entwicklungsstand sehr zufrieden.
- Laut Bethesda sieht The Elder Scrolls VI bereits so aus, wie man es sich vorgestellt hat.
- Die Entwickler spielen The Elder Scrolls VI bereits täglich intern.
- Ein Veröffentlichungstermin für The Elder Scrolls VI wurde weiterhin nicht genannt.
- The Elder Scrolls VI entsteht auf der neuen Creation Engine 3.
- Die Creation Engine 3 wird seit dem Launch von Starfield entwickelt.
- Die neue Engine ermöglicht die gleichzeitige Entwicklung mehrerer Projekte.
- Zu den Verbesserungen der Creation Engine 3 gehören neue Entwicklerwerkzeuge, modernes Rendering und überarbeitete technische Systeme.
- Bethesda möchte mit der Creation Engine 3 die Grundlage für die nächste Generation seiner Rollenspiele schaffen.
- ZeniMax Online Studios arbeitet künftig enger mit Bethesda Game Studios an der gesamten The Elder Scrolls-Marke zusammen.
- ZeniMax Online Studios entwickelt The Elder Scrolls Online weiterhin eigenständig weiter.
- Gleichzeitig sollen beide Studios künftig die gesamte Marke enger aufeinander abstimmen.
- Bethesda verspricht dadurch bessere Spielerlebnisse innerhalb des gesamten Elder-Scrolls-Universums.
- The Elder Scrolls Online: Season One – Return of the Thieves Guild wurde kürzlich veröffentlicht.
- Für The Elder Scrolls Online sind bereits weitere Inhalte geplant.
- Bethesda investiert langfristig in die Zukunft der The Elder Scrolls-Reihe und baut die Zusammenarbeit zwischen den Studios weiter aus.
Was glaubt ihr: Wann wird The Elder Scrolls VI erscheinen?
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34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na da bin ich mal gespannt, ob Bethesda mit der 3.0 endlich mal in die currentgen ankommt oder weiterhin hinterher hinken will. Sie wurden bereits von der Konkurrenz überholt, da diese eben nicht geschlafen hat.
„Bethesda erklärt, dass sich die Entwicklung von The Elder Scrolls VI genau dort befindet, wo sie laut interner Planung sein soll.“
In der Entwicklerhölle 🤣
Müsste ich auch drüber schmunzeln, das sag ich bei meinen nie fertig werdenden Freizeit Projekten auch immer
Ha ha, ich fühle mit Dir. Ich kenne dies sehr gut. 😅
Erwarte es nicht vor 2030
Dann hoffentlich auch in einem technisch sauberen Zustand
Bethesda und einem technisch sauberen Zustand
🤣🤣🤣🤣🤣Gut das ich grad nichts getrunken hatte beim Lesen🤣🤣🤣
Nach Starfield freue ich mich nun auch wieder auf ein klassisches Bethesda RPG, das sich mit einer geschlossenen Map auf lohnende und interessante Erkundung fokussiert.🙂
Da kann man einfach nur warten und hoffen das TES 6 gut wird. Das die da so viel reinstecken ist ja normal da es ja mit einer der Flagschiffe von Bethesda ist. Doch bitte nicht vorher noch eine Skyrim Version für die Nextgen raushauen.
Die beste Nachricht ist, sie entwickeln ihre Engine weiter.
Bin mega gespannt auf Teil 6.
Das heißt bei denen, das die Gesichtszüge nicht so aussehen wie vor 20 Jahren, sondern wie vor 15 😅
Ich mag Beteshda aber die Grafikerwartungen sind da immer niedrig.
Skyrim 65 Millionen, nicht schlecht.
Aber bei 3 Generationen sind davon auch viele doppelt Käufer dabei. Mich eingeschlossen:D
Wo sind denn diese angeblichen Fakten?
Bethesda sagt XYZ = Fakt?
Hat man aus den Starfield-Fakten nicht gelernt?