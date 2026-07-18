The Elder Scrolls VI: Alle neuen Fakten im Überblick

The Elder Scrolls: Bethesda verrät die Zukunft der Rollenspielreihe – alle neuen Fakten im Überblick.

Bethesda Game Studios hat im Rahmen eines ausführlichen Studio-Updates neue Details zur Zukunft von The Elder Scrolls bekannt gegeben.

Neben aktuellen Informationen zur Entwicklung von The Elder Scrolls VI sprach das Studio über den anhaltenden Erfolg von Skyrim, die neue Creation Engine 3 sowie eine künftig engere Zusammenarbeit mit ZeniMax Online Studios, um die Zukunft der Rollenspielreihe gemeinsam voranzutreiben.

Wir haben alle neuen Informationen für euch zusammengefasst.

The Elder Scrolls – Alle neuen Fakten im Überblick

The Elder Scrolls bleibt neben Fallout und Starfield eine der wichtigsten Marken von Bethesda Game Studios.

The Elder Scrolls V: Skyrim hat mittlerweile über 65 Millionen Exemplare verkauft.

Damit gehört Skyrim zu den 10 meistverkauften Videospielen aller Zeiten.

Bethesda betont, dass Spieler 15 Jahre nach der Veröffentlichung noch immer Skyrim erkunden.

The Elder Scrolls VI besitzt derzeit die höchste Entwicklungspriorität innerhalb von Bethesda Game Studios.

Der Großteil des Entwicklerteams arbeitet aktuell an The Elder Scrolls VI.

Bethesda erklärt, dass sich die Entwicklung von The Elder Scrolls VI genau dort befindet, wo sie laut interner Planung sein soll.

Das Studio zeigt sich mit dem aktuellen Entwicklungsstand sehr zufrieden.

Laut Bethesda sieht The Elder Scrolls VI bereits so aus, wie man es sich vorgestellt hat.

Die Entwickler spielen The Elder Scrolls VI bereits täglich intern.

Ein Veröffentlichungstermin für The Elder Scrolls VI wurde weiterhin nicht genannt.

The Elder Scrolls VI entsteht auf der neuen Creation Engine 3.

Die Creation Engine 3 wird seit dem Launch von Starfield entwickelt.

Die neue Engine ermöglicht die gleichzeitige Entwicklung mehrerer Projekte.

Zu den Verbesserungen der Creation Engine 3 gehören neue Entwicklerwerkzeuge, modernes Rendering und überarbeitete technische Systeme.

Bethesda möchte mit der Creation Engine 3 die Grundlage für die nächste Generation seiner Rollenspiele schaffen.

ZeniMax Online Studios arbeitet künftig enger mit Bethesda Game Studios an der gesamten The Elder Scrolls-Marke zusammen.

ZeniMax Online Studios entwickelt The Elder Scrolls Online weiterhin eigenständig weiter.

Gleichzeitig sollen beide Studios künftig die gesamte Marke enger aufeinander abstimmen.

Bethesda verspricht dadurch bessere Spielerlebnisse innerhalb des gesamten Elder-Scrolls-Universums.

The Elder Scrolls Online: Season One – Return of the Thieves Guild wurde kürzlich veröffentlicht.

Für The Elder Scrolls Online sind bereits weitere Inhalte geplant.

Bethesda investiert langfristig in die Zukunft der The Elder Scrolls-Reihe und baut die Zusammenarbeit zwischen den Studios weiter aus.

Was glaubt ihr: Wann wird The Elder Scrolls VI erscheinen?