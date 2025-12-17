The Elder Scrolls VI: Bethesda gibt Update zum Entwicklungsstand

Im Zuge der Erstellung einer Fallout-Retrospektive hatte Game Informer die Chance, mit Bethesdas Studio Director Angela Browder, Director und Executive Producer Todd Howard sowie Studio Design Director Emil Pagliarulo auch über den aktuellen Stand von The Elder Scrolls VI zu sprechen.

Alle drei liefern in ihren Antworten zwar keinerlei Details zum Spiel selbst oder einem möglichen Veröffentlichungsdatum, versichern dafür aber das gute Voranschreiten der Entwicklungsarbeiten. Zudem lässt sich ableiten, dass Fans sich noch eine ganze Weile gedulden müssen:

Angela Browder:

„Es ist wunderbar, wieder in diesem Elder Scrolls-Universum zu sein. Wie uns das Internet gerne mitteilt, ist es schon eine Weile her. Und die Branche, die Hardware und all das haben seit dem letzten Mal, als wir so etwas gemacht haben, solche riesigen Sprünge gemacht, dass ich mich wirklich auf das freue, was vor uns liegt, denn die Möglichkeiten, die Hardware, das Rendering, all diese Dinge sind einfach … die Möglichkeiten sind verrückt! Ich bin ehrlich, manchmal sehe ich Dinge, die gerade passieren, und denke mir: ‚Angela aus den Skyrim-Tagen hätte sich das damals nie so vorstellen können‘, und es ist cool, ein Teil davon zu sein. Und ich hoffe, dass unsere Fans, wenn der Tag kommt, an dem sie es spielen, insbesondere diejenigen, die unsere Marken schon ihr ganzes Leben lang begleiten, wirklich sehen können, wie weit wir gekommen sind. Das kann man schon jetzt sehen: Man lädt das Original von Oblivion und dann die Remaster-Version von Oblivion und sieht, wie weit wir gekommen sind. Für mich ist The Elder Scrolls VI also eine unendliche Reihe von Möglichkeiten, die als Entwickler wirklich sehr spannend sind, aber auch als jemand, der gerne darüber nachdenkt, wie weit sich alles in unserer Branche entwickelt hat. Es wird großartig. Es ist großartig!“

Todd Howard:

„Es läuft wirklich gut. Der Großteil des Studios arbeitet an VI, aber ich sage euch eins: Wir arbeiten immer parallel. Wir sind also sehr daran gewöhnt, Entwicklungen parallel zu betreiben. Und wir haben lange Vorproduktionsphasen, damit wir mit den Ergebnissen zufrieden sind. Es ist ein Prozess. Wir alle wünschen uns, dass es etwas schneller gehen würde – oder sogar viel schneller –, aber es ist ein Prozess, den wir richtig machen wollen.“

Emil Pagliarulo:

„Ich kann sagen, dass es läuft! Es ist lustig, denn den Zeitdruck, den die Spieler auf uns ausüben, setzen wir uns selbst nicht. Und ich weiß, dass das für Spieler, die unbedingt ein Spiel spielen wollen, frustrierend sein kann. Spiele brauchen viel Zeit, und sie werden ständig verschoben; GTA wurde gerade wieder verschoben, was die klügste Entscheidung war, die man treffen konnte, denn ein Spiel dieser Größe braucht nicht nur viel Zeit für die Entwicklung, sondern auch viel Zeit für die Feinabstimmung und die Beseitigung von Fehlern. Was wollen die Fans also wirklich? Wollen sie ein Spiel, das vorzeitig erscheint und ihre Erwartungen nicht erfüllt? Oder wollen sie einen Truthahn, der lange genug im Ofen ist, damit er köstlich ist, wenn er endlich aus dem Ofen kommt? Ich glaube, das ist es, was die Leute wollen. Also werden wir uns Zeit nehmen und so lange brauchen, wie es nötig ist, um ein großartiges Spiel zu entwickeln.“