The Elder Scrolls VI: Booty: Sieht fantastisch aus und entwickelt sich gut

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Image: Bethesda Softworks

Xbox-Manager Matt Booty hat nach dem Showcase ein neues Update zu The Elder Scrolls VI gegeben.

Nach dem Xbox Games Showcase fragten sich viele Fans, warum The Elder Scrolls VI erneut nicht Teil der Präsentation war. In einem Interview mit Variety hat Xbox Chief Content Officer Matt Booty nun erklärt, weshalb Microsoft und Bethesda weiterhin mit einer ausführlichen Vorstellung des Rollenspiels warten.

Laut Booty gehöre es zu den schwierigsten Aufgaben seiner Position, die richtige Balance zwischen früher Aufmerksamkeit und einer passenden Enthüllung zu finden. Zwar wolle man Spieler möglichst früh für neue Projekte begeistern, gleichzeitig solle eine Präsentation erst dann erfolgen, wenn das gezeigte Material den eigenen Erwartungen entspreche.

Hinzu komme, dass eine öffentliche Vorstellung immer auch die Erwartung wecke, dass die Veröffentlichung nicht mehr allzu weit entfernt sei. Aus diesem Grund wolle man sicherstellen, dass The Elder Scrolls VI erst dann umfassend präsentiert wird, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Trotz der ausbleibenden Showcase-Präsenz vermittelte Booty einen positiven Eindruck vom aktuellen Entwicklungsstand. Nach einem Besuch bei Bethesda und Gesprächen mit Studioleiter Todd Howard habe er bereits Spielszenen gesehen. Seinen Angaben zufolge sehe The Elder Scrolls VI großartig aus und entwickle sich weiterhin sehr gut.

Einen konkreten Termin für die nächste Präsentation oder neue Informationen nannte Booty nicht. Er machte jedoch deutlich, dass Xbox und Bethesda dem Spiel zu gegebener Zeit eine eigene, umfangreiche Enthüllung widmen wollen.

Damit bleibt The Elder Scrolls VI auch weiterhin eines der meist erwarteten Projekte von Bethesda. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2018 wurden offiziell nur wenige Details zum Rollenspiel veröffentlicht.

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57 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Saibot77 35540 XP Bobby Car Raser | 11.06.2026 - 16:32 Uhr

    Nach 8 Jahren schaffen sie es nichtmal einen Screenshot zu zeigen.🤣 Bethesda ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
    Die überlegen sicherlich wo sie noch Ladescreens einbauen können. 🤣

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  2. Kenty 262830 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.06.2026 - 16:45 Uhr

    Mir egal was er da erzählt. Ich habe bei dem Spiel mittlerweile eher Duke Nukem Forever Vibes und lass mich überraschen, wann und in welchem Zustand es dann mal irgendwann rauskommen wird. Da spiele ich lieber die Spiele, die man JETZT spielen kann und gebe auf so Aussagen gar nichts mehr.

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  3. Apfelkevin 3500 XP Beginner Level 2 | 11.06.2026 - 16:45 Uhr

    Was soll lernen auch anderes sagen. Diesmal wird das Game DayOne Multiplattform erscheinen. Da fließt seit 8 Jahren Geld rein, ohne Gegenwert. Nochmal so n Verlust, wie bei Starfield nimmt man nicht in Kauf.

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    • faktencheck 205940 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.06.2026 - 17:02 Uhr
      Antwort auf Apfelkevin

      Könnte was dran sein. Aber eventuell rechnet man jetzt mit den anstehenden Entlassungen, dass eine Exklusivität möglich wäre.

      3
      • Apfelkevin 3500 XP Beginner Level 2 | 11.06.2026 - 19:23 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Die brauchen nicht weniger Mitarbeitende, sondern mehr Verkäufe/Kunden. 😅 Und natürlich auch n qualitativ hochwertiges Produkt zum Release.

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  4. The Hills have Shice 249535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.06.2026 - 17:24 Uhr

    Nach dem grandiosen Starfield bin ich bester Dinge was The Elder Scrolls 6 angeht.
    Das wird Tamriel ist Bestform. Ein Meilenstein für die Gamingwelt.

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      • The Hills have Shice 249535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.06.2026 - 18:37 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Geht mir ähnlich. 🥰
        Ich liebe die Freiheit die Starfield mir bietet, wie kaum ein zweites Spiel. Ich liebe das Kampfsystem mit aktiviertem Gore Mode, selbst wenn mir das die Achievements kostet. Ich liebe die Fahrzeug Abschnitte und Gefechte auf den Planeten. Und vor allem das Bethesda typische Quest Design und Loot System.

        Auch die Technik insbesondere in Innenräumen und dem Physiksystem ist beeindruckend. Freue mich schon, auf der Xbox Helix mit der aufpolierten Windows Fassung in bestmöglicher Optik weiterzuzocken. Das Spiel wird noch in 10 Jahren und mehr relevant sein, jede wette. Hoffentlich kommt ein 3. DLC.

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  5. EdgarAllanFloh 136590 XP Elite-at-Arms Silber | 11.06.2026 - 18:46 Uhr

    TES6 muss nicht gut aussehen. Das tun so manche Grafikblender auch. Es braucht eine stimmige Welt voll guter Geschichten.

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  6. ShellingFord135 13785 XP Leetspeak | 11.06.2026 - 18:52 Uhr

    Freut mich zu hören. Ich freue mich drauf, einen ersten Einblick vom Spiel zu bekommen, sobald Bethesda bereit ist. Das Spiel sollte ebenfalls ein XBOX Exclusive sein.

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  7. Ralle89 172425 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 11.06.2026 - 19:34 Uhr

    Entwickelt sich gut also können es dann meine Urenkel spielen statt ur,ur, Urenkel 😂

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  8. de Maja 351985 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.06.2026 - 20:09 Uhr

    Ich freue mich drauf, hier bekommt man noch Sachen die es bei anderen Games nicht so gibt, außer Crimson Desert scheint da nichts ran zu kommen.

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  9. Mr Poppell 120910 XP Man-at-Arms Bronze | 11.06.2026 - 23:31 Uhr

    „The Elder Scrolls VI: Booty: Sieht fantastisch aus …“ Das glaube ich erst wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe 😅

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