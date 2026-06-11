The Elder Scrolls VI: Booty: Sieht fantastisch aus und entwickelt sich gut

Nach dem Xbox Games Showcase fragten sich viele Fans, warum The Elder Scrolls VI erneut nicht Teil der Präsentation war. In einem Interview mit Variety hat Xbox Chief Content Officer Matt Booty nun erklärt, weshalb Microsoft und Bethesda weiterhin mit einer ausführlichen Vorstellung des Rollenspiels warten.
Laut Booty gehöre es zu den schwierigsten Aufgaben seiner Position, die richtige Balance zwischen früher Aufmerksamkeit und einer passenden Enthüllung zu finden. Zwar wolle man Spieler möglichst früh für neue Projekte begeistern, gleichzeitig solle eine Präsentation erst dann erfolgen, wenn das gezeigte Material den eigenen Erwartungen entspreche.
Hinzu komme, dass eine öffentliche Vorstellung immer auch die Erwartung wecke, dass die Veröffentlichung nicht mehr allzu weit entfernt sei. Aus diesem Grund wolle man sicherstellen, dass The Elder Scrolls VI erst dann umfassend präsentiert wird, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Trotz der ausbleibenden Showcase-Präsenz vermittelte Booty einen positiven Eindruck vom aktuellen Entwicklungsstand. Nach einem Besuch bei Bethesda und Gesprächen mit Studioleiter Todd Howard habe er bereits Spielszenen gesehen. Seinen Angaben zufolge sehe The Elder Scrolls VI großartig aus und entwickle sich weiterhin sehr gut.
Einen konkreten Termin für die nächste Präsentation oder neue Informationen nannte Booty nicht. Er machte jedoch deutlich, dass Xbox und Bethesda dem Spiel zu gegebener Zeit eine eigene, umfangreiche Enthüllung widmen wollen.
Damit bleibt The Elder Scrolls VI auch weiterhin eines der meist erwarteten Projekte von Bethesda. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2018 wurden offiziell nur wenige Details zum Rollenspiel veröffentlicht.
57 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nach 8 Jahren schaffen sie es nichtmal einen Screenshot zu zeigen.🤣 Bethesda ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
Die überlegen sicherlich wo sie noch Ladescreens einbauen können. 🤣
Mir egal was er da erzählt. Ich habe bei dem Spiel mittlerweile eher Duke Nukem Forever Vibes und lass mich überraschen, wann und in welchem Zustand es dann mal irgendwann rauskommen wird. Da spiele ich lieber die Spiele, die man JETZT spielen kann und gebe auf so Aussagen gar nichts mehr.
Was soll lernen auch anderes sagen. Diesmal wird das Game DayOne Multiplattform erscheinen. Da fließt seit 8 Jahren Geld rein, ohne Gegenwert. Nochmal so n Verlust, wie bei Starfield nimmt man nicht in Kauf.
Könnte was dran sein. Aber eventuell rechnet man jetzt mit den anstehenden Entlassungen, dass eine Exklusivität möglich wäre.
Die brauchen nicht weniger Mitarbeitende, sondern mehr Verkäufe/Kunden. 😅 Und natürlich auch n qualitativ hochwertiges Produkt zum Release.
Nach dem grandiosen Starfield bin ich bester Dinge was The Elder Scrolls 6 angeht.
Das wird Tamriel ist Bestform. Ein Meilenstein für die Gamingwelt.
🤡
Oh ja. Starfield ist einfach nur Liebe. Habe nur Liebe für dieses Spiel übrig🥰🥰🥰
Geht mir ähnlich. 🥰
Ich liebe die Freiheit die Starfield mir bietet, wie kaum ein zweites Spiel. Ich liebe das Kampfsystem mit aktiviertem Gore Mode, selbst wenn mir das die Achievements kostet. Ich liebe die Fahrzeug Abschnitte und Gefechte auf den Planeten. Und vor allem das Bethesda typische Quest Design und Loot System.
Auch die Technik insbesondere in Innenräumen und dem Physiksystem ist beeindruckend. Freue mich schon, auf der Xbox Helix mit der aufpolierten Windows Fassung in bestmöglicher Optik weiterzuzocken. Das Spiel wird noch in 10 Jahren und mehr relevant sein, jede wette. Hoffentlich kommt ein 3. DLC.
TES6 muss nicht gut aussehen. Das tun so manche Grafikblender auch. Es braucht eine stimmige Welt voll guter Geschichten.
Freut mich zu hören. Ich freue mich drauf, einen ersten Einblick vom Spiel zu bekommen, sobald Bethesda bereit ist. Das Spiel sollte ebenfalls ein XBOX Exclusive sein.
Entwickelt sich gut also können es dann meine Urenkel spielen statt ur,ur, Urenkel 😂
Ich freue mich drauf, hier bekommt man noch Sachen die es bei anderen Games nicht so gibt, außer Crimson Desert scheint da nichts ran zu kommen.
„The Elder Scrolls VI: Booty: Sieht fantastisch aus …“ Das glaube ich erst wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe 😅