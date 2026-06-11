The Elder Scrolls VI: Booty: Sieht fantastisch aus und entwickelt sich gut

Xbox-Manager Matt Booty hat nach dem Showcase ein neues Update zu The Elder Scrolls VI gegeben.

Nach dem Xbox Games Showcase fragten sich viele Fans, warum The Elder Scrolls VI erneut nicht Teil der Präsentation war. In einem Interview mit Variety hat Xbox Chief Content Officer Matt Booty nun erklärt, weshalb Microsoft und Bethesda weiterhin mit einer ausführlichen Vorstellung des Rollenspiels warten.

Laut Booty gehöre es zu den schwierigsten Aufgaben seiner Position, die richtige Balance zwischen früher Aufmerksamkeit und einer passenden Enthüllung zu finden. Zwar wolle man Spieler möglichst früh für neue Projekte begeistern, gleichzeitig solle eine Präsentation erst dann erfolgen, wenn das gezeigte Material den eigenen Erwartungen entspreche.

Hinzu komme, dass eine öffentliche Vorstellung immer auch die Erwartung wecke, dass die Veröffentlichung nicht mehr allzu weit entfernt sei. Aus diesem Grund wolle man sicherstellen, dass The Elder Scrolls VI erst dann umfassend präsentiert wird, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Trotz der ausbleibenden Showcase-Präsenz vermittelte Booty einen positiven Eindruck vom aktuellen Entwicklungsstand. Nach einem Besuch bei Bethesda und Gesprächen mit Studioleiter Todd Howard habe er bereits Spielszenen gesehen. Seinen Angaben zufolge sehe The Elder Scrolls VI großartig aus und entwickle sich weiterhin sehr gut.

Einen konkreten Termin für die nächste Präsentation oder neue Informationen nannte Booty nicht. Er machte jedoch deutlich, dass Xbox und Bethesda dem Spiel zu gegebener Zeit eine eigene, umfangreiche Enthüllung widmen wollen.

Damit bleibt The Elder Scrolls VI auch weiterhin eines der meist erwarteten Projekte von Bethesda. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2018 wurden offiziell nur wenige Details zum Rollenspiel veröffentlicht.