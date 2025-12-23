The Elder Scrolls VI: Diese kleine Info entfacht riesige Spekulationen

Diese kleine Info entfacht riesige Spekulationen über das neue Setting von The Elder Scrolls VI.

The Elder Scrolls 6 sorgt erneut für Aufsehen, obwohl Bethesda weiterhin kaum konkrete Details veröffentlicht.

Dieses Mal reicht eine scheinbar banale Aussage von Director Todd Howard, um die Community in Aufruhr zu versetzen.

In einem Video, das sich mit der Anzahl der Bäume in Skyrim beschäftigt – exakt 46.430 –, fragte YouTuber Any Austin Howard direkt, ob der kommende Titel mehr Bäume besitzen werde. Seine Antwort fiel eindeutig aus: Es gibt most definitely mehr.

Für Elder Scrolls‑Fans ist diese kleine Information ein neuer Funke für Spekulationen über das Setting des Rollenspiels.

Während viele Spieler seit Jahren Hammerfell als wahrscheinlichste Region vermuten, bringt die erhöhte Baumdichte nun Valenwood ins Gespräch.

Die südwestliche Heimat der Bosmer ist bekannt für dichte Wälder, lebende Bäume und eine extrem naturverbundene Kultur. Andere Fans argumentieren, dass auch Hammerfell mit tropischen Gebieten und sumpfigen Regionen eine höhere Vegetationsdichte bieten könnte.

Die Diskussionen zeigen, wie sehr die Community jedes Detail analysiert, um Hinweise auf die Spielwelt zu finden.

Trotz der wachsenden Neugier bleibt die Veröffentlichung von The Elder Scrolls 6 in weiter Ferne.

Obwohl das Spiel bereits 2018 angekündigt wurde, betont Bethesda, dass der Titel noch lange nicht bereit für eine Präsentation ist. Howard versichert jedoch, dass die Entwicklung gut voranschreitet. Design Director Emil Pagliarulo erklärt zusätzlich, dass das Team bewusst langsam arbeitet, um die hohen Erwartungen zu erfüllen und ein Rollenspiel zu erschaffen, das dem Erbe der Reihe gerecht wird.