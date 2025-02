The Elder Scrolls VI: Eigenen NPC kreieren und was Gutes tun

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

Bethesda Game Studios gewährt jemandem die einmalige Chance, einen eigenen NPC für The Elder Scrolls VI zu erschaffen.

Die Gelegenheit sich in einem Spiel zu verewigen haben nur die wenigsten Gamer. Bethesda Game Studios bietet die einmalige Chance an, Teil des Rollenspiels The Elder Scrolls VI zu werden. Eine Person darf einen eigenen NPC dafür entwerfen!

Das Studio arbeitet dazu mit der Organisation Make-A-Wish zusammen. Auf der Seite kann für die Erschaffung des NPCs im Spiel geboten werden. Der höchste Bieter bekommt den Zuschlag.

„Ein Gewinner hat die Möglichkeit, mit dem Entwicklungsteam der Bethesda Game Studios zusammenzuarbeiten, um einen Charakter zu erstellen, der als NSC in The Elder Scrolls VI erscheint.“

Derzeit liegt das Gebot bei 11.050 US-Dollar. Auf onecause.com könnt ihr mitbieten.