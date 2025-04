The Elder Scrolls VI: Entwicklerteam wird nicht vergrößert laut Ex-Mitarbeiter

In einem Interview mit Kiwi Talkz spricht der ehemalige Bethesda-Animator Jeremy Bryant (Skyrim, Fallout 4, Starfield) über Bethesdas System, kleinere Studios im großen Stil aufzukaufen, anstatt eine große Anzahl eigener Entwickler einzustellen. An eine Vergrößerung des Entwicklerteams für The Elder Scrolls VI glaubt er nicht:

„Todd [Howard] hat eine Vision für das Spiel, das er machen will, und er weiß, dass er eine bestimmte Anzahl von Leuten braucht, um es zu machen“, sagte Bryant. Wenn man einen Plan hat, was man machen will, kann man sehen, ob man mehr Entwickler braucht, und es war offensichtlich, dass wir das taten. Die einzige Möglichkeit, so schnell zu wachsen, ist wahrscheinlich eine Art Großabnahme, man kann nicht so schnell neue Mitarbeiter einstellen, glaube ich. Es wäre schwer, Mitarbeiter nur für ein oder zwei Projekte einzustellen und die nötige Größe zu erreichen.“

„[Rockstar] sind solche Meister“, vergleicht Bryant Bethesdas System mit dem des GTA-Entwicklers. „Ihre Spiele sind so ausgefeilt. Man fragt sich immer: ‘Wie machen die das nur?’ GTA 6, ja, das hat etwa 10 Jahre gedauert, das verstehe ich, aber ich habe mir den Abspann von Red Dead angesehen, und sie hatten etwa 500 Animatoren. Es waren etwa 80, 85 nur für das Gameplay und weitere 80 für Cinematics und 100 für die Gesichter. Diese Teamgrößen, das ist Wahnsinn. Ich glaube, die Gesamtgröße des Entwicklerteams von Red Dead 2 lag bei etwa 1.600, glaube ich.“

„Es ist denkbar, dass sie 3.000 Leute an GTA 6 arbeiten lassen“, fuhr er fort. „Wie können all diese Leute miteinander kommunizieren und irgendeine Art von Bindung bei der Arbeit aufbauen, wenn es nur ein paar tausend Leute sind, die Schulter an Schulter wie am Fließband sitzen? Ich weiß nicht, das hört sich für mich nicht so toll an. Es klingt schrecklich.“