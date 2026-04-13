The Elder Scrolls VI: Ex-Entwickler beschreibt Todd Howards Einfluss auf die Produktion

Bei Bethesda Game Studios soll Todd Howard laut einem früheren Entwickler noch immer tief in nahezu jede Phase der Spieleproduktion eingebunden sein. Bruce Nesmith, früher Lead Designer bei Skyrim, schilderte in einem Interview mit Kiwi Talkz, dass Howard sich seit Jahren schwer damit tue, Aufgaben loszulassen.

Nesmith beschrieb Howards Führungsstil als eine Mischung aus grobem Gesamtblick und sehr tiefen Eingriffen in bestimmte Bereiche. Gleichzeitig machte er deutlich, dass diese enge Kontrolle dazu führen könne, dass ein Team an einzelnen Stellen warten müsse, bis Howard selbst einen Blick auf Inhalte geworfen habe.

Nach Darstellung des ehemaligen Skyrim-Entwicklers sei das Studio dadurch gelegentlich verlangsamt worden. Projekte seien zwar trotzdem pünktlich fertig geworden, doch die starke persönliche Beteiligung des langjährigen Directors habe sich in der Entwicklung klar bemerkbar gemacht.

Gleichzeitig betonte Nesmith, dass diese Art der Arbeit nicht automatisch zu Stillstand führe. Bethesda habe Spiele am Ende zuverlässig veröffentlicht, was in der Branche keineswegs selbstverständlich sei. Gerade deshalb sei die Bedeutung von Howard innerhalb des Studios schwer zu ersetzen.

Todd Howard ist seit Jahren das Gesicht vieler großer Bethesda-Veröffentlichungen und steht regelmäßig auf der Bühne, wenn neue Rollenspiele vorgestellt werden. Gleichzeitig deutet vieles darauf hin, dass sich die Ära rund um The Elder Scrolls VI irgendwann auch ohne ihn weiterentwickeln könnte, denn Howard selbst hat mehrfach angedeutet, dass das Spiel womöglich sein letztes großes Projekt sein könnte.