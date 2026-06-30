The Elder Scrolls VI: Ex-Skyrim-Entwickler warnt vor kürzeren Entwicklungszeiten

Die lange Entwicklungszeit von The Elder Scrolls VI könnte laut dem ehemaligen Bethesda-Entwickler Bruce Nesmith letztlich der Qualität des Rollenspiels zugutekommen. Der frühere Lead Designer von The Elder Scrolls V: Skyrim warnt davor, Entwicklungszyklen deutlich zu verkürzen, da dies häufig zulasten von Umfang, Feinschliff und Stabilität gehe.
In einem Interview mit FRVR erklärt Nesmith, dass sich Spieleentwicklung grundsätzlich auf drei Faktoren stütze: Ressourcen, Zeit und Qualität. Entwickler könnten davon immer nur zwei gezielt festlegen – der dritte Faktor ergebe sich zwangsläufig daraus. Wer eine feste Veröffentlichungsfrist einhalte und gleichzeitig die verfügbaren Ressourcen nicht erhöhe, müsse zwangsläufig bei Features oder der technischen Qualität Abstriche machen.
Nach seiner Einschätzung bergen kürzere Entwicklungszeiten vor allem das Risiko, dass Inhalte gestrichen werden oder weniger Zeit für Optimierungen und Fehlerbehebungen bleibt. Gerade die letzten Entwicklungsmonate seien entscheidend, um ein Spiel technisch zu verbessern und den gewünschten Qualitätsstandard zu erreichen.
Nesmith weist außerdem darauf hin, dass sich die Entwicklung großer AAA-Spiele nicht beliebig beschleunigen lasse. Zusätzliche Mitarbeiter führten nicht automatisch zu einer proportional höheren Produktivität. Mit wachsender Teamgröße steige auch der Abstimmungsaufwand, wodurch die Effizienz sinken könne.
Gleichzeitig räumt der ehemalige Bethesda-Entwickler ein, dass auch extrem lange Entwicklungszeiten ihre Schattenseiten haben. Projekte könnten sich dadurch immer wieder neu ausrichten und Gefahr laufen, den Fokus zu verlieren. Entscheidend sei daher ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zeit, Ressourcen und Qualitätsanspruch.
The Elder Scrolls VI wurde bereits 2018 offiziell angekündigt und befindet sich weiterhin bei Bethesda Game Studios in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin hat das Studio bislang nicht bekannt gegeben.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
„könnte“…
„dass sich die Entwicklung großer AAA-Spiele nicht beliebig beschleunigen lasse. Zusätzliche Mitarbeiter führten nicht automatisch zu einer proportional höheren Produktivität“
Wo wir wieder bei dem Thema sind: Wir brauchen wieder kleinere Studios, wo auch Fähige Entwickler dran sitzen.
Und man mag es nicht glauben:
Es ist nicht selten Fall das ein kleineres Team deutlich schneller arbeitet als ein größeres…
Da spreche ich auch persönlicherer Erfahrung…
Zugegebenermaßen muss man sagen das es gar nicht so einfach ist den sweet Spot zu finden. Wichtig ist nur das man endlich wieder dahin geht das die Fähigkeiten eines Entwicklers an erster Stelle steht, da sind in den letzten Jahren zu viele Studios völlig falsch abgebogen. Leider auch ein paar gezwungener maßen …
Wenn irgendwelche Spiele etwas weniger Content vertragen könnten, dann wären es jene von Bethesda. Selbst, wenn man da 20-30 % streichen würde, hätte man immer noch so viel Content, wie kaum ein anderes Spiel und Vollpreis wäre dennoch zu 100 % gerechtfertigt.😅
Stimmt ws, aber eine Ankündigung so früh halte ich für Schwachsinn. Das kann dem Spiel auch schaden.
Ist doch ein ehemaliger Mitarbeiter.
Entwicklungen zu forcieren macht schon Sinn.
Das muss ja nicht gleichbedeutend sein, mit „zu wenig Zeit geben“, sondern kann auch einfach heißen, dass Zeit und Kosten nicht ins endlose ausufern.
Nach lamefield ist die Erwartung so wieso gering.
wie das aussieht, wenn standardmäßig unfertige spiele rausgehauen werden, wissen wir alle und man sollte diese zeiten nicht vergessen. ich habe den eindruck, es wäre besser geworden. ich warte lieber länger auf tes 6 als mist zu spielen.
Diese extrem langen Entwicklungszeiten sind oftmals kein gutes Zeichen und erwecken den Eindruck einer gewissen Planlosigkeit, wenn man sich mal den Output bzw. die Qualität von früheren Generationen an Spielen ansieht, sind viele Spiele heutzutage nur noch ein Schatten dessen.
Wo du gerade Schatten schreibst… Klar, damals als die Spiele selbst ohne Schatten veröffentlicht worden sind, gings natürlich schneller.😅 Auch wenn man nun länger warten muss, nehme ich lieber die technisch deutlich besseren Spiele von heute.
Grafik und Technik sind nicht alles, das Problem ist leider, dass immer mehr die Seele von Videospielen verloren geht.
Muss ich nicht verstehen solche Aussagen oder?? Die letzten Jahre haben gezeigt,dass die Qualität immer schlechter und schlechter wird und die Entwicklungszeit, zu früher wo sie bei 1-4 Jahren lag, stark zunimmt?? Also genau das Gegenteil was der hier faselt? Das Problem sind zu grosse meist sogar internationale Teams, anstatt ein überschaubares lokales Team unter einem Dach wie es früher war.
Es ist schon wichtig das ein Spiel spielbar ist deswegen nicht zu schnell ein Artikel raushauen…
Also weitere 3-5 Jahre warten bis es auch
technisch sauber läuft oder man lässt das die modder erledigen 🤔
Vllt kommt TES6 ja doch früher als gedacht 😉