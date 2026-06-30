The Elder Scrolls VI: Ex-Skyrim-Entwickler warnt vor kürzeren Entwicklungszeiten

Ein ehemaliger Bethesda-Entwickler erklärt, warum kürzere Entwicklungszeiten für The Elder Scrolls und Fallout zulasten von Qualität und Umfang gehen könnten.

Die lange Entwicklungszeit von The Elder Scrolls VI könnte laut dem ehemaligen Bethesda-Entwickler Bruce Nesmith letztlich der Qualität des Rollenspiels zugutekommen. Der frühere Lead Designer von The Elder Scrolls V: Skyrim warnt davor, Entwicklungszyklen deutlich zu verkürzen, da dies häufig zulasten von Umfang, Feinschliff und Stabilität gehe.

In einem Interview mit FRVR erklärt Nesmith, dass sich Spieleentwicklung grundsätzlich auf drei Faktoren stütze: Ressourcen, Zeit und Qualität. Entwickler könnten davon immer nur zwei gezielt festlegen – der dritte Faktor ergebe sich zwangsläufig daraus. Wer eine feste Veröffentlichungsfrist einhalte und gleichzeitig die verfügbaren Ressourcen nicht erhöhe, müsse zwangsläufig bei Features oder der technischen Qualität Abstriche machen.

Nach seiner Einschätzung bergen kürzere Entwicklungszeiten vor allem das Risiko, dass Inhalte gestrichen werden oder weniger Zeit für Optimierungen und Fehlerbehebungen bleibt. Gerade die letzten Entwicklungsmonate seien entscheidend, um ein Spiel technisch zu verbessern und den gewünschten Qualitätsstandard zu erreichen.

Nesmith weist außerdem darauf hin, dass sich die Entwicklung großer AAA-Spiele nicht beliebig beschleunigen lasse. Zusätzliche Mitarbeiter führten nicht automatisch zu einer proportional höheren Produktivität. Mit wachsender Teamgröße steige auch der Abstimmungsaufwand, wodurch die Effizienz sinken könne.

Gleichzeitig räumt der ehemalige Bethesda-Entwickler ein, dass auch extrem lange Entwicklungszeiten ihre Schattenseiten haben. Projekte könnten sich dadurch immer wieder neu ausrichten und Gefahr laufen, den Fokus zu verlieren. Entscheidend sei daher ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zeit, Ressourcen und Qualitätsanspruch.

The Elder Scrolls VI wurde bereits 2018 offiziell angekündigt und befindet sich weiterhin bei Bethesda Game Studios in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin hat das Studio bislang nicht bekannt gegeben.