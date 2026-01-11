The Elder Scrolls VI: Fans erwarten 2026 große Neuigkeiten

The Elder Scrolls VI rückt wieder in den Mittelpunkt der Community, nachdem ein kryptischer Xbox‑Post neue Spekulationen ausgelöst hat.
Die Aussage „Big year for games ending in 6“ sorgt dafür, dass viele Spieler fest damit rechnen, noch in diesem Jahr frische Informationen zum kommenden RPG‑Giganten zu erhalten.
Der kurze Hinweis aus dem Xbox‑Umfeld verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und heizt die Diskussionen rund um das nächste Kapitel der Elder‑Scrolls‑Reihe weiter an. Die Formulierung lässt Raum für Interpretationen, und gerade The Elder Scrolls 6 passt perfekt in das Muster, das Fans sofort aufhorchen ließ.
Die Community deutet den Post als mögliches Signal für eine bevorstehende Enthüllung oder zumindest ein Lebenszeichen des lang erwarteten Rollenspiels. Seit der ersten Vorstellung liegt der Fokus der Spieler auf jedem kleinsten Hinweis, und die aktuelle Aussage verstärkt die Erwartungshaltung spürbar.
Ob Xbox tatsächlich auf The Elder Scrolls 6 anspielt, doch „nur“ Grand Theft Auto VI und Forza Horizon 6 oder lediglich einen allgemeinen Ausblick geben wollte, bleibt offen. Auch Gears of War: E-Day könnte man als sechsten Teil beziffern.
Doch die Hoffnung auf konkrete Neuigkeiten zu The Elder Scrolls VI im Laufe des Jahres ist bei den Fans momentan so groß wie lange nicht mehr.
Wird auch Zeit für Neuigkeiten zu The Elder Scrolls VI. ✌🏻 Bin gespannt. 🙂
Schön wäre es natürlich, auch wenn ich es nicht so wirklich glaube.
Will überhaupt nichts zu The Elder Scrolls VI hören sofern der realiatische Release nicht im gleichen Kalenderjahr ist…TES wird die Gaming Industrie mit jedem angekündigten Releasedate ähnlich ausbremsen wie es aktuell bei GTA VI der Fall ist.
Und ich wäre viel zu aufgeregt 😅
Ein wenig Gameplay oder mehr Szenen von der Landschaft waren ganz gut, vom Gefühl her dauert das aber bestimmt noch.
Da hätte ich nichts dagegen. Immmer her damit.
Mein Game überhaupt. Darauf warte ich
Das wäre soooo cool! Ich hatte aber beim Post auch direkt an GTA gedacht. Aber das wäre ja keine News. Denn wir wissen ja alle, dass es dieses Jahr rauskommt!
Wissen wir’s wirklich? Bitteeee!!!1 😹
Zu viele Spiele die momentan mit dem 6. Teil weiter machen um da Spekulationen aufzustellen
Viel wird da nicht kommen. Vielleicht sagen sie in welcher Region es diesmal spielt.
Ich hoffe auch einen Release um 2030. 🙄
Das Problem ist: Bei dem Zyklus wird es das letzte TES-Game sein, das wir erleben. Teil sieben kommt erst 2100 raus….