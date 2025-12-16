The Elder Scrolls VI: Hinweise auf Termin im Skyrim-Trailer?

Fans wollen in einem Live-Action-Trailer zu Skyrim Hinweise auf die geplante Veröffentlichung von The Elder Scrolls VI gefunden haben.

Seit wenigen Tagen ist The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung wurde seitens Bethesda ein Live-Action-Trailer veröffentlicht, der unter Fans für neuen Diskussionsstoff sorgt.

Unter anderem ist im Trailer ein Elf zu sehen, der seine Sprachfertigkeit auf Stufe 27 zu verbessert. Bei der Einblendung des Fähigkeitenaufstiegs ebenfalls zu sehen: Der Fortschrittsbalken des Gesamtlevels, der kurz davor ist, Level 20 zu erreichen.

So mancher Rollenspielfan kann dabei nicht an einen Zufall glauben und meint einen mehr oder weniger klaren Hinweis auf eine Veröffentlichung von The Elder Scrolls VI im Jahr 2027 ausgemacht zu haben. Andere sehen in der Schlussfolgerung hingegen schlicht einen Ausdruck der Verzweiflung aufgrund mangelnder offizieller Informationen.

Seitens Bethesda gibt es weiterhin kaum Neuigkeiten zu The Elder Scrolls VI und auch ein offizieller Termin oder Zeitraum für die Veröffentlichung ist nicht bekannt. Bei den Game Awards am vergangenen Donnerstag war der Titel ebenfalls nicht vertreten.