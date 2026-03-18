The Elder Scrolls VI: Howard: Läuft mit Creation Engine 3, erste stabile Builds

Die meisten Mitarbeiter bei Bethesda Game Studios arbeiten mittlerweile an The Der Elder Scrolls VI, es gibt sogar stabile Builds, wie der kreative Kopf verraten hat.

Todd Howard hat in einem neuen Interview frische Details zu The Elder Scrolls VI und Bethesdas technischer Ausrichtung verraten.

Die Creation Engine 3 bildet dabei das Fundament des Spiels und setzt auf deutlich verbessertes Welt‑Streaming, schnellere Datenstrukturen und stabilere Entwicklungs‑Builds.

Rendering‑Verbesserungen gehören zwar ebenfalls dazu, doch Howard betont, dass Grafik nur ein kleiner Teil einer Engine sei. Wichtiger seien Systeme wie KI‑Verhalten, Datenhandling, Speicherverwaltung, Save‑Strukturen und die Integration auf verschiedenen Plattformen.

Zum Entwicklungsstand erklärt Howard, dass inzwischen der Großteil des Studios an daran arbeitet. Die aktuellen Builds seien stabiler als alles, was Bethesda in einer ähnlich frühen Phase zuvor hatte, und die Umstellung auf die neue Engine verlaufe wesentlich reibungsloser als damals bei Starfield.

Gleichzeitig macht er klar, dass man erst später ausführlich über das Spiel sprechen werde und Spieler ohnehin vergessen sollten, das es überhaupt existiert.

Beim RPG‑Design lehnt Howard den Begriff „Friction“ ab. Für ihn geht es nicht um künstliche Hürden, sondern um interessante Entscheidungen. Probleme wie in Oblivion, wo Spieler nach vielen Stunden „falsch geskillt“ sein konnten, sollen vermieden werden.

Moderne Systeme sollen flexible Charakterentwicklung ermöglichen, aber dennoch genug Struktur bieten, damit Entscheidungen Gewicht haben. Gleichzeitig denkt Howard über Mechaniken nach, die Korrekturen erlauben, ohne Builds beliebig zu machen.