The Elder Scrolls VI: Release liegt noch 2-3 Jahre entfernt – Bericht

Obwohl The Elder Scrolls VI laut Bethesda bereits spielbar ist, müssen sich Fans offenbar weiterhin in Geduld üben. Nach Einschätzung des renommierten Spielejournalisten Jason Schreier ist das Rollenspiel noch mindestens zwei bis drei Jahre von seiner Veröffentlichung entfernt.
Die neue Einschätzung stammt aus einer Bloomberg-Live-Fragerunde vom 7. Juli. Dort wurde Schreier nach dem Entwicklungsstand von The Elder Scrolls VI gefragt. Seiner Aussage zufolge sei das Spiel „noch mindestens zwei bis drei Jahre von der Fertigstellung und Veröffentlichung entfernt“.
Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, dürfte The Elder Scrolls VI frühestens 2028 erscheinen. Da Schreier ausdrücklich von „mindestens“ zwei bis drei Jahren sprach, schließen einige Fans zwar einen noch späteren Release nicht aus. Dafür gibt es derzeit allerdings keine konkreten Hinweise.
Erst im Juni 2026 hatte Bethesda-Chef Todd Howard erklärt, dass The Elder Scrolls VI bereits spielbar sei. Zudem sagte er, das Rollenspiel sehe „fantastisch aus“ und die Entwicklung komme „gut voran“. Einen möglichen Veröffentlichungszeitraum nannte Howard damals jedoch nicht.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Puh das wäre schon uncool.
2 bis 3 Jahre ist schon optimistisch. Nach den Kündigungen bin ich gespannt, wie man das generell realisieren will.
Ach kein Stress. Bethesda soll sich Zeit lassen. Nach dem Meisterwerk Starfield bin ich guter Dinge. It’s done when it’s done zur nächsten XBOX Konsolengeneration 🙂
Klar wollen wir das nächste Meisterwerk von Bethesda.
Aber als exklusiver Launch Titel zur Xbox Helix wäre TES VI schon ein extrem starkes Argument. Also Gas geben wäre super, aber natürlich zählt vor allem die Qualität.
😂oh man..Wann hatten sie es angekündigt..war das nicht auf der E3 im Jahre 2018?? Wenn ich micht irre.. Schon ziemlich peinlich..Erst alle heiß machen aber vergessen zu sagen daß es in ca 10 bis 11 Jahren eventuell kommt…
#mich nicht irre…
Noch so lange. 🥲 Nicht so tragisch. Es gibt noch so viele andere Spiele, die ich noch spielen möchte. 🙂
8 Jahre alt der Trailer. Kannste dir nicht ausdenken 😀
Könnten ja trotzdem mal was zeigen
Bin vorallem auf die Weiterentwicklung des Kampfsystem gespannt
Nen engine Wechsel würde TES auch ganz gut tun
Ich frage mich was Bethesda bis dahin veröffentlichen möchte?! Mir ist kein Spiel bekannt. Das ist wirklich wenig was Bethesda da uns bittet die letzten Jahre. Glaube das waren gut investiert 7 Milliarden von Microsoft.
Habe das Gefühl das dass ein grund ist warum Microsoft den Gürtel enger schnallen muss.