The Elder Scrolls VI: Release liegt noch 2-3 Jahre entfernt – Bericht

The Elder Scrolls VI soll laut Jason Schreier noch mehrere Jahre von der Veröffentlichung entfernt sein.

Obwohl The Elder Scrolls VI laut Bethesda bereits spielbar ist, müssen sich Fans offenbar weiterhin in Geduld üben. Nach Einschätzung des renommierten Spielejournalisten Jason Schreier ist das Rollenspiel noch mindestens zwei bis drei Jahre von seiner Veröffentlichung entfernt.

Die neue Einschätzung stammt aus einer Bloomberg-Live-Fragerunde vom 7. Juli. Dort wurde Schreier nach dem Entwicklungsstand von The Elder Scrolls VI gefragt. Seiner Aussage zufolge sei das Spiel „noch mindestens zwei bis drei Jahre von der Fertigstellung und Veröffentlichung entfernt“.

Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, dürfte The Elder Scrolls VI frühestens 2028 erscheinen. Da Schreier ausdrücklich von „mindestens“ zwei bis drei Jahren sprach, schließen einige Fans zwar einen noch späteren Release nicht aus. Dafür gibt es derzeit allerdings keine konkreten Hinweise.

Erst im Juni 2026 hatte Bethesda-Chef Todd Howard erklärt, dass The Elder Scrolls VI bereits spielbar sei. Zudem sagte er, das Rollenspiel sehe „fantastisch aus“ und die Entwicklung komme „gut voran“. Einen möglichen Veröffentlichungszeitraum nannte Howard damals jedoch nicht.