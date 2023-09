The Elder Scrolls VI: Release nicht vor 2026 und nicht für PlayStation 5

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI wird nicht vor 2026 erscheinen und auch nicht für PlayStation 5, wie interne Dokumente verraten.

Wer das Rollenspiel The Elder Scrolls VI spielen möchte, der wird eine Xbox Series X|S Konsole benötigen oder einen PC. Auf PlayStation 5 wird Microsoft den nächsten Teil der Reihe nicht bringen, wie aus neuen Dokumenten hervorgeht,

Die Informationen stammen aus Dokumenten, die im Rahmen des Verfahrens FTC gegen Microsoft veröffentlicht wurden.

Microsoft hatte eine Liste mit Spielen, in der neben Titel wie Starfield und Redfall auch The Elder Scrolls VI aufgeführt ist. In der Spalte „wird für PlayStation veröffentlicht“ ist dort ein dickes rotes Kreuz, anstelle eines grünen Hakens zu sehen.

Damit werden Spieler auf SONYs PlayStation 5 nicht in den Genuss des Rollenspiels gelangen.

Den Release-Termin lässt man zwar offen, schreibt aber dazu, dass man es intern für 2026 oder später erwartet.

Der Liste beigefügt ist auch ein Zitat. Es stammt von Phil Spencer, aus einem Interview mit der GQ. Dort sagte er:

„Um auf der Xbox zu sein, möchte ich, dass wir in der Lage sind, das komplette Paket dessen zu bringen, was wir haben. Und das trifft auch zu, wenn ich an Elder Scrolls VI denke.“