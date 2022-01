The Elder Scrolls VI: Rollenspiel befindet sich in Vorproduktion

Mit der Fertigstellung von Starfield hat man bei Bethesda Softworks allerhand zu tun. Die neue Rollenspielmarke in 25 Jahren wird am 11. November 2022 auf Konsolen exklusiv für Xbox Series X|S erscheinen und darüber hinaus auch auf dem PC verfügbar sein.

Zu The Elder Scrolls VI hieß es im Juni 2021 von Todd Howard, dass sich die Entwicklung des neusten Teils der Rollenspielreihe noch in der Design-Phase befinde.

Diese Phase scheint man spätestens seit Januar 2022 hinter sich gelassen zu haben und das Rollenspiel befindet sich in der Vorproduktion.

Das ist zumindest im LinkedIn-Profil von Fanny Manset nachzulesen, die bei den Bethesda Game Studios im Bereich Talent Acquisition, HR Generalist & Special Projects arbeitet.

Die Entwicklung von The Elder Scrolls VI, das auf der E3 im Juni 2018 angekündigt worden war, hat mit der Vorproduktion jetzt den nächstens Schritt erreicht.

The Elder Scrolls VI is in pre-production. pic.twitter.com/qNGE27BiXq

— Timur222 (@bogorad222) January 21, 2022