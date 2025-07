The Elder Scrolls VI: Rollenspiel bereits spielbar laut Gerücht

Autor:, in / The Elder Scrolls VI

Obwohl die offizielle Ankündigung von The Elder Scrolls VI schon eine gute Weile zurückliegt, gab es seitens Bethesda bisher so gut wie keine Updates zum Stand der Entwicklung des lang ersehnten Rollenspiels.

Abhilfe schafft jetzt Jez Corden in der neuen Ausgabe des Xbox Two-Podcasts. Als Co-Moderator Rand al Thor 19 die Frage in den Raum stellt, ob sich The Elder Scrolls VI überhaupt schon in der Phase der vollen Produktion befinde, entgegnet Corden, dass das Rollenspiel bereits „ziemlich spielbar“ sei.

Schon als er einen Auftritt des Spiels beim Xbox Showcase vorhergesagt hatte, habe er seine Prognose aufgrund seiner Informationen über den damaligen Stand getroffen. Allerdings sei es immer schwierig, Quellen für Bethesda-bezogene Dinge zu bekommen, so Corden.