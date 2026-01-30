The Elder Scrolls VI: Schauplatz stand schon zu Fallout 4-Zeiten fest

Ex‑Loremaster von Bethesda spricht über alte Pläne zum Schauplatz des Rollenspiels The Elder Scrolls VI.

Kurt Kuhlmann, langjähriger Elder‑Scrolls‑Designer und ehemaliger Loremaster bei Bethesda, weiß vermutlich genau, wohin uns The Elder Scrolls VI (TES6) eines Tages führen wird – oder zumindest, wohin Bethesda das Spiel ursprünglich verorten wollte, bevor er 2023 das Studio verließ. Doch Details rückt er nicht heraus.

In einem neuen Interview erklärt Kuhlmann, dass es bereits zur Fallout‑4‑Zeit interne Gespräche über das Setting gab. Damals habe sich schnell ein klarer Konsens unter den beteiligten Entwicklern gebildet. „Es war keine Diskussion“, sagt er. „Es war eher: Offensichtlich sollte es hier spielen.“ Eine konkrete Story habe es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht gegeben, nur ein Gefühl für den Schauplatz.

Ob dieser Plan heute noch gilt, weiß Kuhlmann nicht. Er betont mehrfach, dass er seit Jahren nicht mehr in die Entwicklung eingebunden ist.

Fallout 4 erschien 2015, der erste Teaser zu TES6 folgte 2018 – und seitdem existiert offiziell nur dieser kurze Kameraflug über eine Berglandschaft.

Interessant ist auch Kuhlmanns persönliche Geschichte: Todd Howard hatte ihm einst die Rolle des Lead Designers für TES6 in Aussicht gestellt, nachdem er bereits Co‑Lead bei Skyrim war. Doch mit Fallout 4, Fallout 76 und Starfield verschoben sich Prioritäten.

Irgendwann änderte Howard seine Pläne – und Kuhlmann erfuhr erst gegen Ende der Starfield‑Entwicklung, dass er die Position nicht bekommen würde.